Sainte-Marie : nouveaux horaires de coupures d'eau face à une situation "toujours sensible"

Selon la Cise, "les pluies de la semaine dernière ont permis d’améliorer le remplissage des réservoirs". Néanmoins, "la situation est toujours très sensible". Dans ces conditions, de nous horaires de coupures d'eau sont prévus à compter de ce lundi 27 janvier 2025. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Nous vous rappelons que la Préfecture a émis un arrêté (N°2025-86/SG/SCOPP/BPCE) du 17 janvier 2025 interdisant :

- L’arrosage des jardins potagers

- L’arrosage des espaces verts publics et privés

- L’arrosage des pelouses

- L’arrosage des espaces sportifs

- L’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement

- Le remplissage et maintien du niveau d’eau des plans d’eau de loisirs et piscines privées

- Le remplissage et maintien à niveau des piscines à usage collectif (sauf remise à niveau ou pour la réglementation pour raisons sanitaires)

- Le prélèvement d’eau à usage domestique dans le milieu naturel

- Le prélèvement par camion-citerne dans le milieu naturel

- Le prélèvement d’eau pour l’irrigation par aspersion des cultures (hors périmètre irrigués)

- Le lavage des véhicules (y compris en station de lavage)

- Report des opérations exceptionnelles consommatrices d’eau et génératrices d’eaux polluées, sauf impératif sanitaire lié à la santé publique

Cet arrêté préfectoral est en vigueur pour une durée d’un mois. Cette période de sécheresse nous impose de procéder à des coupures de la distribution en eau en journée.

A cet effet, à compter de lundi 27 janvier 2025 :

Fermeture de la distribution en eau de 08h00 à 16h00 et de 20h00 à 05h00 le lendemain

Les nouvelles plages horaires pourront être ajustées selon le niveau de la ressource. Les secteurs suivants sont concernés par la coupure :

- Espérance les Hauts

- Rue Jean XXIII

- Impasse Citronnelle

- Impasse Cannelle

- Impasse des Mandarines

- Rue Ravine Grimm

- Rue Ravine Rose

- Impasse Maillot

- Et toutes les voies adjacentes

Toutefois, des manques d’eau et des baisses de pression sur le réseau peuvent être constatés tout au long de la journée sur ces mêmes secteurs.

Des citernes ont été installées aux adresses suivantes :

- Ecole Espérance

- 52 Chemin Jean XXIII

- 124 Chemin Jean XXIII

- 1 Impasse Mandarine

- 273 Ravine Rose

- 5 Impasse Sautron

Nous vous rappelons que l'eau des citernes n'est pas potable. Sans nouvelles pluies importantes, ce plan de coupure restera effectif jusqu’à nouvelle communication.

Face à ces coupures d’eau persistantes, la CINOR met en place une distribution de bouteilles d’eau au case de l’Espérance les Bas, situé 4 rue Jean XXIII de 10h à 16 h tous les mercredis jusqu’à un retour à la normale de la situation.

Chaque abonné peut récupérer un pack d’eau par semaine sur présentation de sa facture d’eau et d’une pièce d’identité.

Recommandations concernant la qualité de l’eau à la reprise de la distribution

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc…).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.

Nous remercions nos abonnés de faire preuve de civisme. Vous pouvez suivre l’évolution de ces informations sur le site internet www.cise-reunion.re

Une ressource rare à partager entre tous.

Préservons ensemble la ressource en eau en adoptant les bons gestes.