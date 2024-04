Salon du Jardin et du Paysage : les inscriptions pour les exposants sont ouvertes

Les professionnels des espaces verts et de la nature peuvent désormais s'inscrire pour participer au Salon du Jardin et du Paysage. Pour sa troisième édition, il prendra place au Jardin d’Éden et des "Grands Arbres", à l'Hermitage, du vendredi 7 juin au dimanche 9 juin 2024. L'occasion de faire découvrir au grand public les enjeux du milieu et le parcours de formation. (Photo d'illustration)

Jusqu'à 70 exposants et 4 000 visiteurs sont attendus sur ces 3 jours. Pour devenir exposant, vous pouvez envoyer un mail à event@ilope.re ou remplir ce formulaire d'inscription.

Ci-dessous, les tarifs :

Au programme pour le public, vente de fleurs, ateliers thématiques, animations pour les plus petits, échange avec des paysagistes, des fleuristes, des pépiniéristes et autres professionnels du jardin ou de l'espace vert.

Le ticket d'entrée est à 4€ pour accéder aux 10 000 m2 de salon. La visite du jardin d'Eden est comprise dans le tarif d'entrée.

