À La Réunion, 20.416 véhicules équipés d'airbags Takata défectueux restent encore à traiter, selon les derniers chiffres de la préfecture. Selon les concessionnaires, les créneaux pour faire changer son airbag ne trouvent pas preneur. Et ce, malgré le danger mortel qui rôde. Un jeune homme de 23 ans a été tué dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 novembre 2025 sur la route des Tamarins après un accident de la route et dont le décès "est apparaît consécutif à l’impact d’une pièce métallique liée à l’airbag", a précisé la procureure de la République ce jeudi (Photo : sly/www.imazpress.com)

Localement, "les efforts se poursuivent pour sensibiliser les automobilistes à la nécessité de faire leur véhicule", indique la préfecture de La Réunion. Depuis le début de la campagne de rappel, plus de 75.000 courriers ont été envoyés.

Une nouvelle campagne d'affichage est prévue dans les prochaines semaines dans les centres de contrôles techniques, les auto-écoles, les concessionnaires et les services de l'État.

Au 30 novembre 2025 à La Réunion, 20.416 véhicules restent encore à traiter, selon les derniers chiffres de la préfecture, "en y enlevant les véhicules qui auraient pu être détruits ou exportés", a indiqué lors d'une conférence, le directeur de cabinet du préfet, Vincent Bernard-Lafoucrière.

44.165 véhicules ont été contrôlés et on fait l'objet d'un changement d'airbag à La Réunion, dont 16.698 depuis la campagne Stop Drive, ajoutent les services de l'État à Imaz Press.

- Trois décès confirmés en lien avec un airbag Takata à La Réunion -

Le décès de cet automobiliste - "consécutif à l’impact d’une pièce métallique liée à l’airbag", confirme le parquet de Saint-Denis, porte donc à trois le nombre de victimes à La Réunion, en lien avec l'explosion d'un airbag Takata. Une expertise du véhicule a été ordonnée. Des investigations sont en cours pour vérifier si le véhicule faisait l’objet d’une campagne de rappel.

Deux autres Réunionnais ont perdu la vie à cause de ces airbags. Le premier drame remonte à 2021, lorsqu’une mère de famille de 39 ans a trouvé la mort dans un accident à La Saline-les-Bains.

Plus récemment, dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, un automobiliste est décédé sur la NRL. Selon le parquet de Saint-Denis, l’explosion de l’airbag Takata est bien en cause. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003, pourtant visée par une procédure de rappel.

Un troisième cas suspect, remontant à 2016, est réexaminé. Et en janvier 2025, une autre femme a été grièvement blessée, dans un choc pourtant peu violent.

En France, le ministère des Transports compte 18 morts et 25 blessés - dont 17 décès et 24 blessés dans les Outre-mer.

Une nouvelle enquête autour d'une mort suspecte a également été ouverte dans ce dossier fin octobre en Nouvelle-Calédonie

- Les automobilistes ne se bousculent pas pour faire changer leurs airbags -

Alors que de trois personnes ont été tuées à La Réunion, et que de multiples automobilistes sont appelés à faire contrôler leur véhicule, certains n'ont pas reçu de courriers - faute d'avoir pu être retrouvé par le service d'immatriculation, d'autres ne se déplacent pas, déplore les concessionnaires.

Une désolation pour Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat d'importation de La Réunion (SICR). Campagne à l'arrière des bus, spot radio et télévisés, articles de presse, messages sur les panneaux du CRGT... "Faire plus ça va être difficile. Il y a énormément de moyens qui ont été mis mais le résultat n'est pas satisfaisant", constate-t-il.

"Des morts il y en a déjà eu, et là forcément je suis touchée parce qui se passe et écoeuré de voir que cela aurait pu être évité. Il suffit juste de venir", ajoute le président du SICR.

Philippe-Alexandre Rebboah reconnaît que "début février, lors du lancement du Stop Drive, il n'y avait pas de voitures relais, de dépanneurs, aujourd'hui tout cela est clarifié". "Depuis 10 mois on a sauvé des vies, mais il reste encore 20.416 véhicules à traiter."

"Lorsqu'un rendez-vous ne peut être offert dans les 15 jours, le concessionnaire a obligation de mettre à disposition un véhicule de prêt ou de proposer une solution de remorquage", indique Vincent Bernard-Lafoucrière, faisant référence à l'arrêté publié le 29 juillet au Journal officiel.

Si votre véhicule a été fabriqué entre 1998 et 2019 : vérifiez si vous êtes concernés via le site dédié, ou contactez votre constructeur. La remise en état du véhicule dure entre une ou deux heures. Elle peut prendre plus de temps selon l'importance de la réparation, indiquent les concessionnaires de l'île.

- Des contrôles renforcés à partir de janvier 2026 -

Pour durcir les conditions d'utilisation des voitures concernées, le rapport dévoilé par le ministère des transports préconise le "remplacement des airbags obligatoire pour que la voiture valide son contrôle technique". Cette condition empêcherait, de fait, la revente de ces véhicules dangereux sur le marché de l’occasion.

Le cabinet du Premier ministre a demandé en mai que le dispositif puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2026.

Les contrôleurs techniques sont déjà censés informer les propriétaires de véhicules faisant l’objet d’un rappel.

"Une sanction pénale devrait également être prévue en cas de revente d’un véhicule en dépit de la notification d’un rappel pour cause de risque grave ou a fortiori d’une mesure de Stop drive", prévient le rapport.

De plus, dans le futur, l'opérateur du contrôle technique devrait recevoir directement de la part des constructeurs les numéros de VIN (Vehicle Identification Number) associés soit à des rappels, soit à des défauts graves d’airbags ou d‘autres équipements.

Au 1er janvier 2026, les forces de l'ordre pourront également sensibiliser les automobilistes lors des contrôles routiers en donnant un délai de 48 heures maximum au conducteur pour prendre rendez-vous. "C'est aberrant d'en arriver là", dit Philippe-Alexandre Rebboah du SICR.

L’entrée en vigueur de ces mesures doit faire l'objet d'une publication de textes réglementaires au Journal officiel.

- Une IA pour détecter l’éligibilité d’un véhicule à la campagne de rappel, effective à La Réunion -

Dans un contexte, où le gouvernement durcit les conditions d'utilisation des voitures concernées, l'outil Lineshift - une IA mise en place spécifiquement par l'entreprise pour cette campagne de rappel Takata - permet de vérifier en temps réel l’éligibilité d’un véhicule, via son VIN, donc à partir de sa plaque d’immatriculation et d'informer le client avec pédagogie sur les risques et démarches à suivre.

"L’agent vocal Lineshift automatise les tâches critiques, filtre les appels, et rassure immédiatement les clients, permettant aux équipes de se concentrer sur les dossiers les plus urgents, Julien Méchin.

Pour appeler l’agent vocal Takata, il suffit d’appeler le 09 78 46 86 26. Ce numéro est disponible 24h/24. Regardez.

- Plusieurs instructions judiciaires en cours et une mise en examen -

Compte tenu de la gravité des faits et de leur dimension transnationale, la JIRS (juridiction interrégionale spécialisée) de Paris est en charge des dossiers complexes et à grande portée.

À La Réunion, Leal Réunion, distributeur automobile, a été mis en examen le 27 mars 2025 pour les blessures d’un conducteur d’un véhicule, liées à l’explosion de son airbag Takata. Une première en France. Lors de son interrogatoire, le responsable a affirmé que sa société avait fait "tout son possible" pour avertir les utilisateurs de BMW et évoqué de nombreuses difficultés pour parvenir à les joindre.

Me Guillaume Martine, l’un des avocats de la société, "entend démontrer que Leal Réunion a mis en œuvre toutes les diligences possibles pour empêcher que ne surviennent des accidents, en tenant compte de la faible connaissance, à l’époque, de la dangerosité des airbags défectueux".

Mobilisée depuis des années sur ce dossier, UFC-Que Choisir a annoncé mardi 22 juillet 2025 avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir réparation des préjudices subis par les automobilistes confrontés depuis 2023 aux rappels d’airbags Takata.

