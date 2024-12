Santé : des instances territoriales de concertation pour des réponses adaptées à chaque microrégion

Dans le cadre de la mise en œuvre le Projet régional de santé (PRS) 2023-2033, l’Agence régionale de santé de La Réunion a mis en place, du 7 au 28 novembre 2024, des Instances territoriales de concertation en santé (ITCS) sur chacune des microrégions de l’île (Nord, Sud, Est, ouest). Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Véritables espaces de construction, ces instances ont réuni professionnels et opérateurs de santé, usagers, élus et institutions partenaires, afin de déployer des projets concrets de santé, à construire à l'échelle de chaque territoire.

Un exercice de démocratie en santé au plus près du territoire

Les Instances Territoriales de Concertation en Santé ont été mises en place par l’ARS La Réunion afin de :

- Renforcer l’ancrage territorial de la politique de santé

- Favoriser la participation des acteurs locaux à la construction de solutions opérationnelles répondant aux besoins de santé de la population.

Ces instances ont rassemblé divers acteurs et parties prenantes des territoires de santé, incluant :

• Les usagers,

• Les élus locaux et parlementaires

• Les établissements de santé et médico-sociaux,

• Les représentants des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et Centres de santé (CDS) du territoire,

• Les services de l’État et l’Assurance maladie.

Elles ont permis de :

• Partager cette nouvelle méthode de travail qui repose sur une approche pragmatique des enjeux locaux ;

• Présenter aux acteurs les données du diagnostic en santé de leur territoire afin de mieux com-

prendre les enjeux de santé propres à chaque microrégion ;

• Identifier les projets concrets, alignés avec les orientations du PRS 2023-2033, pour répondre

efficacement aux besoins locaux.

Le climat d'échange et de collaboration a favorisé des discussions constructives, posant les bases de projets concrets et adaptés aux réalités de chaque territoire.

- Microrégion Est : priorité à l’accessibilité et à la prévention -

Le 7 novembre 2024, l’ARS a installé l’ITCS pour le territoire Est en présence de près de 30 participants.

Après avoir partagé les enjeux de santé de ce territoire, l’instance a retenu 4 projets à co-construire avec les acteurs locaux pour améliorer l'accès aux soins et à la prévention dans l’Est.

Zoom sur la région Est : Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoît, Plaine des palmistes et Sainte-Rose.

Enjeux et chiffres clés de la région Est

Les projets retenus à construire :

• Création d’un bus santé, permettant d’aller vers les personnes éloignées de la santé, avec des actions complémentaires d’aide à l’installation des professionnels de santé.

• Création d’un parcours de prévention et de prise en charge des complications podologiques chez les patients diabétiques, associant les professionnels de santé de ville et hospitaliers ;

• Création d’un parcours de suivi des femmes enceintes présentant des vulnérabilités médico psychosociales, associant les professionnels de santé de ville et hospitaliers ainsi que la PMI ;

• Création d’une Maison des Adolescents, favorisant l’accès direct, libre et gratuit, desadolescents et jeunes adultes à des soins et à de la prévention sur l’ensemble des dimensions de la santé et du bien-être.

- Microrégion Ouest : soutenir les zones enclavées et les publics spécifiques -

Pour le territoire Ouest, l’Instance s’est tenue le 18 novembre 2024, en présence d’une quarantaine de participants. Trois projets ont été retenus et sont à co-construire avec les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins et à la prévention dans l’Ouest.

Zoom sur la région Ouest : La Possession, le Port, Saint-Leu, Saint-Paul et Trois Bassins

Enjeux et chiffres clés de la région Ouest

Les projets retenus à construire :

• Révision de l’équipement et de la couverture sanitaire de Mafate de façon à améliorer l’accès à la santé dans le cirque ;

• Accès aux soins des personnes en situation de handicap afin de permettre à chacun d’accéder à une offre de 1er, 2nd et 3ème recours ;

• Création d’un bus santé permettant d’aller vers les personnes éloignées de la santé.

- Microrégion Sud : agir sur les addictions et le vieillissement -

Dans le Sud, l’Instance s’est tenue le 25 novembre 2024, en présence de plus de 40 participants. Trois projets ont été retenus et sont à co-construire avec les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins et à la prévention dans la région.

Zoom sur la région Sud : Les Avirons, Cilaos, Entre Deux, Etang Salé, Petite-Ile, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Philippe, Saint-

Pierre, Le Tampon

Les projets retenus à construire :

• Déploiement du dispositif d’intervention précoce addictions avec la mise en place d’actions allant de la prévention aux soins afin d’agir le plus tôt possible, dès l’expérience d’usage, avant que ne s’installe l’addiction ;

• Création d’un bus santé , permettant d’aller vers les personnes éloignées de la santé,

• Déploiement du programme ICOPE permettant d’évaluer les capacités fonctionnelles d’une personne âgée afin de repérer ses facteurs de fragilité et de retarder son entrée dans la dépen- dance.

- Microrégion Nord : renforcer la santé des jeunes et la prévention -

Dans le Nord, l’Instance a réuni une quarantaine de personnes le 28 novembre 2024. Trois projets ont été retenus et sont à co-construire avec les acteurs du territoire pour améliorer l'accès aux soins et à la prévention dans la région.

Zoom sur la région Nord : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne

Les projets retenus à construire :

• Déploiement d’un dispositif d’intervention précoce addictions avec la mise en place d’actions allant de la prévention aux soins afin d’agir le plus tôt possible, dès l’expérience d’usage, avant que ne s’installe l’addiction ;

• Renforcement de l’accompagnement médico-social en faveur de l’inclusion scolaire grâce à un modèle d’équipe médico-sociale ressource au service des élèves d’un même établissement scolaire (l’IME à l’école) ;

• Création d’un parcours de prévention et de prise en charge des complications podologiques chez les patients diabétiques, associant les professionnels de santé de ville et hospitaliers ;

Les projets issus de ces quatre instances seront élaborés dans les prochains mois et valisés par l’ARS pour une mise en œuvre en 2025. Le suivi de l’avancement des projets sera partagé au sein de chaque instance.

Ces initiatives témoignent de l'engagement de l’ARS La Réunion à répondre aux besoins de santé de chaque microrégion, en impliquant l'ensemble des acteurs locaux.