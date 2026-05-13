Secours catholique : des célébrations pour les 70 ans de présence à La Réunion

Le Secours Catholique célèbre cette année ses 80 ans au niveau national ainsi que ses 70 ans de présence à La Réunion. À cette occasion, plusieurs temps forts seront organisés du 16 au 30 mai 2026 autour d’un thème fédérateur : les Grandes Tablées (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Inspirées des repas partagés qui font partie de l’ADN du Secours Catholique-Caritas France, ces rencontres ouvertes à toutes et à tous veulent faire vivre un message simple et fort : partager un repas, c’est créer du lien, lutter contre l’isolement et faire grandir la fraternité.

Deux temps forts marqueront ces célébrations :

• Journée d’ouverture : samedi 16 mai 2026 à partir de 8h30 sur le parvis de Église Sainte-Anne, avec une messe à 10h30.

• Journée de clôture : samedi 30 mai 2026 sur Place du 20 Décembre, avec une messe à 15h30 célébrée par Monseigneur Chane-Teng.

Durant ces quinze jours, repas partagés, animations et rencontres conviviales rythmeront les célébrations dans plusieurs communes de l’île.

À travers ces Grandes Tablées, le Secours Catholique-Caritas France souhaite rappeler que la fraternité se construit dans la rencontre, le partage et l’accueil de chacun.