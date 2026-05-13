Violences sexuelles sur trois enfants : un animateur d’une école maternelle parisienne écroué

Un animateur d’une vingtaine d’années, intervenant dans une école maternelle parisienne, a été mis en examen pour des "gestes de nature sexuelle" sur trois enfants et placé en détention provisoire fin avril, a indiqué mardi 12 mai le parquet de Paris.

Cet animateur, né en 2005, intervenait à l’école maternelle Servan, dans le XIe arrondissement, a-t-il précisé.

Saisi par une plainte déposée en novembre 2025 par la mère d’une élève, le parquet a confié l’enquête à la brigade de protection des mineurs (BPM) de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris.

L’animateur identifié par le récit de l’enfant avait alors été suspendu par son employeur.

En janvier 2026, le parquet a reçu un nouveau signalement évoquant deux autres victimes de faits susceptibles d’avoir été commis à l’automne 2025.

"Les déclarations des employés ont permis d’identifier le même animateur", a ajouté le parquet, qui a précisé que six employés avaient été entendus par la BPM.

Le suspect a été interpellé le 28 avril, avant d’être déféré le 30 avril devant le juge d’instruction, qui a décidé sa mise en examen. "Les investigations se poursuivent sous la direction du juge d’instruction", a précisé le parquet.

Depuis début 2026, 78 agents de la ville ont été suspendus dans les écoles parisiennes, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles, des chiffres traduisant un caractère "systémique", selon le nouveau maire socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire.

Face à l’ampleur du scandale, l’ex-premier adjoint d’Anne Hidalgo a engagé à la mi-avril un plan d’action d’un coût de 20 millions d’euros pour le périscolaire, « priorité absolue » de son début de mandat.

AFP