À la une de ce mercredi : filière fruits à pain, grève aux Flamboyants, un animateur scolaire écroué, Ultra-trail, festival Vita Danse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 13 mai 2026 : - La filière fruit à pain s'installe doucement mais sûrement dans le paysage agricole de La Réunion - Clinique des Flamboyants Est : les personnels de santé du groupe Runésens en grève illimitée - Violences sexuelles sur trois enfants : un animateur d’une école maternelle parisienne écroué - J-1 avant le top départ de l'Ultra Terrestre et de l'Ultra-trail des géants - La Possession : 16ème édition du Festival Vita Danse - La pa Météo France i di, sé zot i di - mercredi venteux (Photo www.imazpress.com)

Longtemps oublié ou évincé au profit d'autres produits de consommation comme le riz, le fruit à pain revient doucement mais sûrement dans l'agriculture réunionnaise. Résultat du projet alimentaire territorial de Bras-Panon, porté par l'envie de renforcer l'autonomie alimentaire et de proposer à la population une alimentation plus saine.

Ce mercredi 13 mai 2026, c'est dès l'aube qu'une majorité des personnels de santé du groupe Runésens se mobilisent devant les locaux de la Clinique Les Flamboyants Est à Bras-Panon. Les salariés dénoncent une dégradation importante des conditions de travail, un manque de dialogue social et des difficultés organisationnelles impactant directement les équipes ainsi que la qualité de prise en charge des patients.

Un animateur d’une vingtaine d’années, intervenant dans une école maternelle parisienne, a été mis en examen pour des "gestes de nature sexuelle" sur trois enfants et placé en détention provisoire fin avril, a indiqué mardi 12 mai le parquet de Paris.

La Réunion s’apprête une nouvelle fois à vibrer au rythme de l’ultra-trail. C'est ce jeudi 14 mai 2026 que les coureurs de l'Ultra-trail des géants et de l'Ultra Terrestre sont attendus à la ligne de départ, à Saint-Philippe, pour de folles courses de 174 et 224 km.

Du 14 au 17 mai 2026, le Festival Vita Danse transforme une nouvelle fois la ville de La Possession en capitale de la danse à La Réunion, réunissant passionnés, artistes, familles, professionnels et grand public. Cette année, le festival accueille deux stars internationales : Katrina Patchett et Nicolas Archambault.

Pour ce mercredi 13 mai 2026 Matante Rosina nous dit que la journée ressemble à ce qu'on a connu ces derniers jours entre soleil et nuage. Mais le vent décide de hausser le ton. Les rafales peuvent atteindre les 70 km/h du côté de Petite-Île et de Saint-Denis. Dans l'ensemble, la journée reste plutôt agréable malgré tout. Les hauteurs se couvrent au fil des heures avec peut-être quelques petites gouttes.