Sénatoriales : la droite perd un siège, la gauche faire son entrée au sénat

Ce dimanche 24 septembre 2023, se jouait dans les jardins de la préfecture de La Réunion, un vote un peu particulier. 1.376 grands électeurs (conseillers régionaux, départementaux, municipaux, députés et sénateurs) ont élu ceux et celles qui siègeront au palais du Luxembourg à compter du 2 octobre. À l'issue de cette journée, c'est la liste de Viviane Malet pour la droite – sénatrice sortante qui l'emporte avec 478 voix. Elle retourne donc au sénat et amène avec elle Stéphane Fouassin, maire de Salazie. La droite perd donc un siège puisqu'elle avait acquis trois fauteuil en 2017. Dans le même temps, la gauche fait son entrée au Sénat. Audrey Belim est élue avec 337 voix et Évelyne Corbière avec 288 voix. Les quatre élu.e.s prendront leurs fonctions le 2 octobre et siègeront tout au long des six prochaines années (Photo : rb/www.imazpress.com)

Partie à la bataille électorale avec trois sièges – ceux de Viviane Malet, sénatrice sortante, Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue (qui ne se présentaient plus en position éligibe) la droite perd donc un siège.

Si Viviane Malet connait déjà le Sénat ce n'est pas le cas de Stéphane Fouassin élu pour sénateur pour la première fois.

Le maire de Salazie va donc découvrir les ors du palais du Luxembourg mais surtout les dossiers qui vont avec ses nouvelles fonctions.

"Nous allons continuer à travailler pour le bien-être des Réunionnais", a déclare la sénatrice sortante immédiatement après la proclamation des résultats

"On ne quitte jamais le cirque de Salazie mais oui il faudra que j'aille siéger aux côtés de Viviane et l'on va se mettre directement au travail", a déclaré pour sa part Stéphane Fouassin.

"Logement, octroi de mer, logement, vie chère... le travail va commencer sur des sujets qui tiennent à coeur aux Réunionnais" a-t-il aussi énuméré

Lire aussi - Sénatoriales : Viviane Malet, Stéphane Fouassin, Audrey Bélim et Évelyne Corbière élus

- La gauche remporte deux sièges -

La bonne affaire de cette élection est réalisée par la gauche. Bien que divisée - deux listes étaient en compétition -, elle arrive à emporter deux sièges. C'est 100% de plus qu'en 2017 où elle n'avait obtenu aucun siège.

Soutenue par Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, Olivier Hoarau, maire du Port et Jacques Técher, maire de Cilaos, Patrice Selly, maire de Saint-Benoît et Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne, Audrey Bélim se classe en deuxième position des suffrages des grands électeurs avec 337 voix."

"Il y a beaucoup de sujets. Il faut de la transparence et faire en sorte de redonner espoir aux Français" a commenté la nouvelle sénatrice.



Soutenue par Huguette Bello, présidente de Région, Évelyne Corbière, a été élue avec 288 voix.

"Je me réjouis de l’élection d’Evelyne Corbière. Je suis convaincue de traduire le sentiment général des Réunionnais. Plus que jamais, notre île a besoin de personnes de valeur pour mener les combats nécessaires afin de défendre ses intérêts en toutes circonstances" a commenté la présidente de Région dans un communiqué.

A noter que les élus soutenant l'une ou l'autre des listes de gauche, ont insisté sur leur "satisfaction d'avoir deux élues progressistes au sénat".

- Les autres listes font de la figuration -

Les six autres listes en licre pour ces élections sénatoriales 2023 n'ont pu aoir qu'un rôle de figurant.

Ainsi, Michel Vergoz – qui se réclamait pourtant du soutien du parti d'Emmanuel Macron a été sèchement renvoyé à ses chères études par les grands électeurs.

Le candidat pour la liste "Trait d'Union" et maire de Sainte-Rose n'a obtenu que 71 voix.

L'avocat Jean-Jacques Morel, candidat pour une liste alternative à droite, "Réunion département français", s'en sort avec 80 voix.

En queue de peloton, on retrouve Florence Chane-Tune avec "Le meilleur pour La Réunion" avec 39 voix, suivie de Mario Lechat avec "La Réunion terre d'ambition" avec 30 voix et enfin Peter Von Theobald qui conduisant une liste indépendante "Santé environnementale, médicale et sociétale" termine avec 10 voix.

- Rendez-vous le 2 octobre pour la prise de fonction -

Aux termes de l'article 24 de la Constitution, le Sénat est le représentant des collectivités de la France hexagonale et d'outre-mer, et des Français établis hors de France

Le Président du Sénat assure l'organisation et la direction des débats. Il est chargé de représenter le Sénat auprès de tous les organismes officiels. C'est lui qui assure l'intérim lorsque le Président de la République n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions.



Investi d'un mandat parlementaire, le sénateur participe à l'exercice de la souveraineté nationale. Il vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques (article 24 de la Constitution).

À cet effet, il bénéficie, comme le député, d'un statut protecteur. Telle est la fonction, notamment, de l'immunité parlementaire et de l'indemnité parlementaire, qui trouvent leur fondement dans la Constitution elle-même (articles 25 et 26 de la Constitution).

La première semaine sera consacrée à la répartition des autres postes : vice-présidents, questeurs, secrétaires et commissions.



Lire aussi - Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sénatoriales... sans oser le demander

Lire aussi - Sénatoriales : les élus de La Réunion réagissent

www.imazpress.com:redac@ipreunion.com