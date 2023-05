Sensibiliser à l'autisme : un tour de l'île en vélo pour Mélodie Martineau et ses deux fils

Depuis ce lundi 15 mai 2023, Mélodie Martineau, accompagnée par ses deux fils dont l’ainé est porteur du trouble du spectre de l’autisme (TSA), se lancera dans un tour de l’île à vélo. Le but : sensibiliser le public aux troubles autistiques, réduire les stéréotypes et aider les familles touchées par ce handicap invisible à réaliser leurs projets et leurs rêves, sans peur du regard des autres et des difficultés liées au quotidien. (Photos : Intersport Réunion)

Le coup d’envoi a été donné à 10h à la Ravine Blanche à Saint-Pierre, en présence des médias invités, des associations et du grand public. Le matériel a été prêté par l'entreprise Intersport et comprenait vélos, bâche, t-shirts et parapluie.



Le tour de l'île à vélo de Mme Martineau et de ses deux fils est divisé en 10 étapes courtes, avec des jours de repos pour recharger les batteries. Les nuits se passeront en bivouac, en gîte ou chez l'habitant. Tout le monde est invité à participer à cette aventure familiale, que ce soit en pédalant avec eux, en partageant des repas ou en prenant l'apéro.

Mélodie Martineau encourage les personnes souhaitant contribuer à la réussite de son projet à apporter leur aide en fournissant du matériel, en proposant un logement ou en offrant la recharge des téléphones et des vélos. L'objectif est de sensibiliser la population aux troubles autistiques tout en créant une communauté solidaire et engagée.

"Je suis très reconnaissante pour le soutien que j’ai reçu pour mettre sur pied mon projet. Je suis impatiente de rencontrer des gens de tous horizons et partager avec eux cette grande aventure humaine", souligne la maman. "Je suis sûre que le soutien des Réunionnaises et Réunionnais nous aidera à atteindre notre objectif. Et je suis très reconnaissante envers Intersport Réunion pour nous avoir fait don des vélos, des équipements et du matériel nécessaire pour rendre ce tour possible", conclut la mère de famille.

Ce projet est soutenu par plusieurs associations œuvrant dans le champ du handicap ou non, telles qu’Autisme et Sport, Allons bouger à La Réunion ou encore Blues Family. En l’espace de quelques minutes, il a suscité l’intérêt de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Pour garantir leur visibilité sur les routes, l'artiste Medhi MLC a réalisé une banderole pour Mme Martineau et ses fils. La famille publiera sur leurs réseaux sociaux les lieux de rendez-vous pour le départ et l’arrivée de chaque étape, qui dépendront de leurs lieux d'hébergement.