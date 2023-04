Matante Rosina se sent mieux ce jeudi 27 avril 2023. Les températures sont moins chaudes que ces derniers jours. Elle pense que l'hiver commence à pointer le bout de son nez, enfin. Si vous allez dans les hauts, pensez à amener votre veste, il va faire frais. Sur la côte, le ciel reste bleu et dans les hauts quelques nuages s'invitent. Matante Rosina prévient qu'il est possible qu'il y ait quelques averses vers le nord-ouest de l'île. (photo rb/www.imazpress.com)