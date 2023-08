Pour ce vendredi 25 août 2023, en ouvrant ses volets, matante Rosina voit le soleil illuminer presque toute l'île. Il fait un peu plus frais que les jours d'avant et elle pense qu'il est possible de voir quelques petites gelées par-terre dans les Hauts au petit matin. Dans l'après-midi, comme d'habitude, les nuages se pointent timidement et offrent quelques gouttes de pluie sur les hauts du Nord et de l'Ouest. (photo rb/www.imazpress.com)