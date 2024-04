Structure d'accueil à Saint-André : trois personnes interpellées pour une "pension marron"

Ce lundi 15 avril 2024, les services de la police informent de l'interpelletion de trois individus pour divers délits dont la création d'un établissement sans autorisation dite "pension marron", travail dissimulé et abus de faiblesse. C'est suite à des investigations menées par la police de Saint-André en collaboration avec l'Agence régionale de santé (ARS), la Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et du Département que cette enquête à pu aboutir. Les trois personnes ont été placées en garde à vue (Photo : www.imazpress.com)

De leur côté, les huit victimes répertoriées ont pu être prises en charge et relogées dans une structure d'accueil adéquat.

Placés en garde à vue, les auteurs devront répondre de leurs actes devant le tribunal judiciaire.

