Surf : Daniel Emslie et Aelan Vaast remportent la coupe de l'océan Indien

Daniel Emslie (Afrique du Sud) s'est imposé en finale de la coupe de l'océan Indien ce mardi 19 novembre 2024 sur le spot des Brisants, alors qu'Aelan Vaast (Nouvelle-Aquitaine) a remporté la catégorie féminine. Pierre Lamothe (Nouvelle-Aquitaine) a remporté de son côté la coupe de la Francophonie, après deux jours de compétition. Nous publions le communiqué de la fédération ci-dessous (Photo Fédération de surf)

Une quarantaine de compétiteurs de moins de 21 originaires d'Afrique du Sud, Inde, Maurice, Sénégal, Tahiti, Nouvelle-Aquitaine et La Réunion, participent à cet événement sportif et culturel unique, organisé du 16 au 24 novembre à La Réunion par la Ligue réunionnaise de surf, et soutenu par la Région Réunion et la Fédération Française de Surf.

En finale de la Coupe d l'Océan Indien, le Sud-Africain Daniel Emslie, grand favori, s'est logiquement imposé mais a souffert face à la ténacité des deux surprenants indiens Anbarasu Kishore et Dhanasekaran Srikanth. Kishore était même en tête à cinq minutes du coup de trompe final avant qu'Emslie ne trouve deux très belles vague pour faire la différence. Le jeune réunionnaise Eliott Royer est parvenu à se hisser en finale sur ses vagues.

Chez les dames, la victoire est revenue à Aelan Vaast qui a survolé la compétition. La sociétaire du Hossegor Surf Club a obtenu les meilleurs totaux durant les deux journées. En finale, elle n'a laissé aucune chance aux deux Sud-Africaines Anastasia Venter et Zoe Steyn. La Tahitienne Kahili Simon qui avait écarté la Basque Sarah Leiceaga en demis, prend la quatrième place.

Pierre Lamothe s'est quant à lui imposé en finale de la coupe de la Francophonie. Moins opportuniste que ses adversaires, il a longtemps couru après le score mais a forcé la décision dans les dernières secondes. Le Girondin s'impose devant le puissant sénégalais Diop Cherif Adrame. Le Canaulais Elijah Chort est troisième et le Réunionnais Tiago Jeanjean quatrième.