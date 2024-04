Surf : Johanne Defay décroche la deuxième place à Bells Beach

L'américaine Caitlin Simmers s'est imposée sur la deuxième mondiale française Johanne Defay, ce mercredi 3 avril 2024, en finale du Rip Curl Pro Bells Beach, quatrième étape du Championship Tour en Australie (photo : Fédération française de surf)

Provisoirement N.1 et N.2 mondiale avant leur finale, Johanne Defay (30 ans) et Caitlin Simmers (18 ans) connaissaient les enjeux de la victoire : brandir le trophée du Rip Curl Pro Bells Beach et prendre la tête du classement général provisoire après quatre manches du championnat.

Defay avait pourtant su maîtriser les vagues capricieuses de Bell's tout autant que son adversaire pour faire la course en tête du début à la (presque) toute fin. À seulement trois minutes de la fin, Simmers est revenue dans la partie avec une vague notée 6,10 pts. Avec la priorité, Defay pouvait voir venir mais à moins d'une minute de la fin, Simmers l'a forcé à partir sur une vague qui a fermé. Saisissant sa dernière chance à 10 secondes du buzzer, Simmers a enchaîné une série de manœuvres radicales pour obtenir un 6,67 pts synonyme de victoire.



"C’est incroyable d’atteindre la finale et je me sentais bien. Dommage d'avoir commis cette erreur à la fin", a déclaré Defay. "Je suppose que c’est ça le surf : vous êtes dans l’océan et il n’y a aucune certitude. C'est comme ça, et je dois le digérer, mais je suis aussi heureuse de terminer deuxième. Savoir que je suis entrée dans l'histoire en tant que " premier Français" à atteindre la finale à Bells, c'est spécial"



Simmers entre dans l'histoire en devenant la plus jeune femme à gagner à Bells. Déjà victorieuse à Pipeline en janvier, elle portera le maillot jaune de leader sur le Margaret River Pro (Australie, 11-21 avril), 5e étape du CT. Deux fois quart de finaliste à Hawaii, vainqueur au Portugal et finaliste à Bell's, Johanne Defay est d'ores et déjà assurée de passer le cut et de participer aux quatre dernières étapes de la saison régulière, dont le Tahiti Pro (22-31 mai) qui servira aussi de répétition générale à deux mois des Jeux Olympiques (27-30 juillet).



- RÉSULTATS -

Finale dames

1 - Caitlin Simmers (USA) 12.77

2 - Johanne Defay (FRA) 11.60

Demi-finale dames

Série 1: Johanne Defay (FRA) 13.53 bat Brisa Hennessy (CRC) 12.10

Série 2: Caitlin Simmers (USA) 13.93 bat Caroline Marks (USA) 9.24

Finale messieurs

1 - Cole Houshmand (USA) 13.50

2- Griffin Colapinto (USA) 12.80

- LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE -



1. Caitlin Simmer (USA) 27,355 pts2. Johanne Defay (France) 27,290 pts3. Molly Picklum (Australie) 23,020 pts4. Caroline Marks (USA) 21,660 pts5. Bettylou Sakura Johnson (USA) 21,240 pts



- LE CALENDRIER DU CHAMPIONSHIP TOUR -



29 janvier - 10 février : Pipeline, Hawaii

12 - 23 février : Sunset Beach, Hawaii

6 - 16 mars : Péniche, Portugal

26 mars - 5 avril : Bells Beach, Australie

11 - 21 avril : Margaret River, Australie

22 - 31 mai : Teahupo'o, Tahiti

6 - 15 juin : Punta Roca, Salvador

22 - 30 juin : Saquarema, Brésil

20 - 29 août : Cloudbreak, Fidji

6 - 14 septembre : WSL Finals, Lower Trestles, Etats-Unis