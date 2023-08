Le Théâtre des Sables ouvre sa saison culturelle avec le Daniel Garcia Trio

Le coup d’envoi de la nouvelle saison culturelle du Théâtre des Sables sera donné le jeudi 17 août à 20 heures."Pour ouvrir comme il se doit les hostilités éminemment attendues, le Théâtre des Sables a le bonheur de s’associer au Festival OPUS POCUS #11, mettant à l’honneur le piano dans toute sa splendeur et sa magnificence" précise le théâtre. Daniel Garcia Trio ouvrira le bal, dont la première partie sera assurée avec brio et dextérité par Pandémix. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo DR - Association Nakiyava)

LE PIANO sera à l'honneur lors de cette 11ème édition du festival OPUS POCUS ! Le Théâtre des Sables est très heureux de s’associer à cet évènement à forte valeur ajoutée, créé et orchestré de main de maître par l’association Nakiyava.



Daniel García Trio

Daniel García est devenu l'une des voix les plus originales et les plus influentes de la nouvelle génération du jazz espagnol. Côté pedigree, le pianiste madrilène a été l'élève du grand pianiste Danilo Pérez à Berklee. Côté inspiration, il prend souvent comme point de départ de ses explorations les structures harmoniques et les phrases mélodiques de pièces du flamenco ou d'anciennes chansons folkloriques. L'interaction musicale entre Daniel García et ses brillants comparses (tous deux cubains et installés à Madrid) est très organique : "Quand nous jouons ensemble, nous sommes dans un état d'écoute profond tout le temps. Nous recevons beaucoup d'énergie et d'informations du public, que nous transformons en musique pour lui...".



Pandémix

« Dans un futur dystopique, un terrible virus s’est répandu à travers le monde, touchant particulièrement les musiciens et les forçant à altérer tous les accords dominants. Un seul remède : des compositions originales tirées d’une longue expérience confinatoire… ». “Mika” Beaulieu a débuté il y a longtemps sa mue-zique et serpenté entre thrash métal, jazz, funk et musiques du monde. Pour lui, plus qu’une question de technique, la musique est affaire de rencontres, de partage et, surtout, de recherche sonore. Pandémix, c’est justement ça : la famille, les amis, l’envie de se retrouver, de jouer et de partager un jazz tout en finesse, exploration et générosité. Un certain talent, aussi.



• DURÉE : 40 min + 1h15

• À partir de 7 ans

• TARIFS : 22€ / 20€ / 18€



• Comment réserver ses billets ?

Sur la billetterie en ligne. Le contrôle des billets achetés en ligne peut se faire directement sur votre smartphone sans impression de ceux-ci.

Par téléphone : 0892 707 974.

Sur place (11, Place Fourcade - L'Étang-Salé les Hauts). Du mardi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 et une heure avant le début du concert, dans la limite des places disponibles.