55ème Tour Auto : l'équipage Gerville/Zaneguy remporte la 4e spéciale Montée Panon

Ce samedi 27 juillet marque le coup d'envoi de la deuxième étape du Tour Auto de La Réunion. Après la spéciale de la Montagne ce vendredi, c'est de la Montée Panon que sont partis les pilotes. Le duo Law-Long-Balbolia est en tête à l'issue de la 1ère étape. L'équipage Meddy Gerville/Souka Zaneguy (VW Polo Rally2) remporte la 4e spéciale Montée Panon 1. La porsche 911 de Maxime Dupuy a fait une sortie de route. Les duos de pilotes et co-pilotes parcourront un total de 636.81 km, dont 14 épreuves spéciales d’une longueur totale de 166 km (Photo : sly/www.imazpress.com)

Plusieurs zones dédiées aux spectateurs sont mises en place. Pour plus d'informations sur les parcours et les espaces réservés au public, retrouvez ici la carte du Tour auto.

Les pilotes et co-pilotes engagés pour le Tour Auto sont renseignés sur le site Rally Ego. Le jour du rallye, vous trouverez les classements en direct sur le site de l'ASA Réunion.

- Direction l'ouest pour le deuxième jour -

Pour le deuxième jour de rallye, le samedi 27 juillet, les pilotes sont de nouveau présent à la place Sarda Garriga à 8h00. Pour cette spéciale, les voitures vont gravir la montée Panon jusqu'à Trois Bassins à 9h45 et 13h40.

Cette spéciale est marquée par la sortie sans gravité, de l’équipage Dupuy Maxime et Omarjee Zacharia (20) dont la voiture s’est retrouvée sur le toit.

Pour cette cinquième spéciale, l'étape se déroulera à 10h15 et 14h10 sur le chemin des Tamarins, pour rejoindre la RF7 avant de finir à La Chaloupe Saint-Leu.

Pour finir la journée, les pilotes devront venir à bout des Colimaçons au-dessus de Saint-Leu, à partir de 18h40, et terminer leur journée à Saint-Joseph, sur la place François Mitterrand à 20h30.

- Thierry Law-Long en tête à l’issue de la 1ère étape -

Le duo Law-Long-Balbolia a signé son premier temps scratch dans l'avant-dernière spéciale de Tête Dure.

Damien Dorseuil sur sa Ford Fiesta a signé le scratch à Ravine à Malheur surprenant tous ses adversaires.

Le classement à l'issue de la 1ère étape:

Abandons dans L’ES 2 :

- Equipage 37 Ginet Elona- Dupuy Maeva Citroën XSARA - SRSG

- Equipage 39 Picard Cédric - Arlandon Bertrand Peugeot 206 - Mécanique dans ES2

- Equipage 85 Clain Elie Laurent- Boyer Anna Léa- Peugeot 106 SRSG

- Dimanche... dernière étape avant un final à Saint-Denis -

Enfin, le dimanche 28 juillet, rendez-vous dans le sud pour un nouveau départ sur la place François Mitterand pour se diriger à l'ouest de Saint-Joseph, avec l'étape des Lianes à 8h00 et 11h00. À 9h00 et 12h00, entre Saint-Joseph et Saint-Philippe, les voitures remonteront la rue Claude Marion et redescendront par la rue Ronsard.

À 16h00, une longue traversée attend les pilotes, entre Bois Blanc et La Rivière de l'Est sur la D57, puis la dernière difficulté qu'est l'étape de Cambourg, à 17h15.

L'arrivée à la place Sarda Garrigua aux alentours de 18h45 marquera la fin du Tour auto rallye de La Réunion.

- Perturbation du réseau routier -

Quelques perturbations sont à prévoir au niveau du réseau routier, pour permettre le bon déroulement de la manifestation sportive.

Le samedi 27 juillet :



- à Saint Leu de 8h15 à 17h10, fermeture de la RD9 et de la RD14, depuis l'intersection avec la RN1A jusqu'à l'intersection avec la RD6,- à Saint Leu de 8h45 à 17h40, fermeture du Chemin des Tamarins depuis l'intersection avec la RD3, de la Route des Cryptomérias et du Chemin Vaudeville jusqu'à l'intersection avec la RD3,- à Saint Leu de 17h10 à 22h10, fermeture de la RD12 depuis l'échangeur des Colimaçons jusqu'à l'intersection avec la RD13, et de la RD13 jusqu'à la Ravine du Portail.- à Saint Joseph de 6h35 à 14h35, fermeture de la RD32 depuis l'intersection avec la RN2 jusqu'à l'intersection avec la Rue de la Chapelle, de la Rue de la Chapelle, et de la RD3 jusqu'à l'intersection avec la RN1002,- à Saint Joseph de 7h30 à 15h30, fermeture de la RD34 depuis la Rue des Crotons jusqu'à l'intersection avec la RD37, et de la RD37 jusqu'à l'intersection avec la RD32,- à Sainte Rose de 15h10 à 20h10, fermeture de la RD57 au PR15+200 jusqu'à l'intersection avec la RN2,- à Saint Benoît de 15h45 à 20h45, fermeture de la RD3 depuis l'intersection avec la RN2 jusqu'à la Ravine Sèche, du Chemin Carreau Sirop, et du Chemin Morange,- à Saint Denis de 14h à 18h, fermeture du Barachois sur les RN1 et RN2 dans les deux sens. Des déviations seront mises en place par la rue Labourdonnais et la rue de Nice.

