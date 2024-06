Tour Voile 2024 : l’équipage La Réunion se classe 6ème au Prologue

Les 15 équipages de Figaro Beneteau 3 ont pris le départ ce vendredi 28 juin 2024, depuis le bassin du commerce à Dunkerque, pour débuter le prologue de la 45e édition du Tour Voile. Parmi eux, l’équipage La Réunion, composé d’Aurélien Barthélémy, Mathis Pichard, Lorenzo Palazzi et Gabriel Jean Albert, prêts à inaugurer cette prestigieuse compétition. Un équipage qui termine 6ème. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration)

Le parcours construit, dont le départ a été donné à 16 h 30, s'est étendu sur environ 1,5 mille vers l'Est, devant Malo-les-Bains.

Les concurrents ont navigué dans des conditions de vent de secteur Ouest, soufflant entre 15 et 20 nœuds. Ce prologue a servi de dernier échauffement avant le Grand Prix de Dunkerque Communauté Urbaine, organisé ce samedi 29 juin.

Pour de nombreux équipages, ce match amical a été l'occasion idéale de découvrir le plan d’eau exigeant de Dunkerque. L’équipage

La Réunion s’est déplacée dans des fonds peu profonds, entre les épaves des bateaux de la 2nde Guerre Mondiale et des bancs de sable.

L'équipage La Réunion s’exprime au départ du prologue. Pour Aurélien Barthélémy : "au lieu de mettre les mains dans la caisse à outils, on va les mettre sur le bateau."



Lorenzo Palazzi donne ses impressions au retour du prologue : "c’était très sympa, on a pu voir que les entraînements ont payé. On n’a pas été premiers au start mais on est bien remonté sur toute la manche avec une très bonne vitesse. Sur les manœuvres, il y a eu de petites coquilles. On a vu même avec Gabriel avec qui on n’avait jamais navigué en format de course, ça a super bien marché. On a tous bien bossé de manière générale pour faire avancer l’équipage. Franchement, ce n’est que de bon augure. On termine 6ème, avec un dernier portant qui nous coûte deux places."