Tout savoir sur les chantiers en cours et les événements à venir

Le CRGT informe les automobilistes des différents travaux et chantiers qui impacteront la circulation dans les jours à venir. Toutes les informations relatives aux modifications de la circulation se trouvent ci-dessous. Les usagers peuvent écouter le répondeur info route au 0262 97 27 27. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

- Chantiers en cours -

• RN2002 - St Benoit - Travaux de reconstruction de l'ouvrage de la Ravine Harmonie

Sur la RN2002 à St Benoit, lieu-dit la Cabane, travaux de reconstruction de l'ouvrage de franchissement de la Ravine Harmonie jusqu'à fin juillet.

Alternat permanent, soyez prudents surtout de nuit par la visibilité réduite dans le secteur.

• RN2 - St Denis/St Benoit- Travaux de balayage mécanique

Sur la RN2 entre l'échangeur du Chaudron à St Denis et celui de Bourbier à St Benoit, suite des travaux de balayage mécanique les nuits du lundi 27 au jeudi 30 juillet inclus. Voie neutralisée dans un sens ou dans l'autre selon l'avancement du chantier de 20h à 5h.

• RN2 - St Denis - Travaux de réfection OA Boulevard Nehru

A St Denis, au niveau du Boulevard Lancastel, pour permettre la suite des travaux de réfection de l’ouvrage d'art du Boulevard Nehru (ex Boulevard de l'Océan), la route sera fermée sur le passage inférieur dans les deux sens les nuits du lundi 27 au vendredi 31 juillet inclus de 20h à 5h.

Une déviation sera mise en place par les voiries communales pour rejoindre le centre-ville.



Pour rappel, les travaux se feront ce soir (vendredi 24 juillet) dans les mêmes conditions.

• RN1 - St Denis/Le Port - Travaux de balayage

Sur la RN1 de la sortie Ouest de St Denis à l'échangeur du Sacré Cœur au Port, sur la RN6 boulevard U2 et sur la RN7 entre les giratoire les Danseuses et Cambaie, travaux de balayage la nuit du lundi 27 au jeudi 30 juillet inclus. Voie neutralisée de 19h à 4h45 dans un sens ou dans l'autre.

• RN1 - La Possession - Travaux d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession/NRL

Sur la RN1, dans le cadre de la suite du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, au niveau de la Ravine Lafleur, la voie de gauche neutralisée dans le sens Nord/Sud la nuit du vendredi 24 juillet de 20h à 5h.

• RN1A - St Paul/Cap Lahoussaye - Travaux de réparation d'ouvrage et de changement de grillages

Sur la RN1A à St Paul, pour permettre des travaux de réparation et de changement de grillage sur le Cap Lahoussaye, la route sera fermée à la circulation dans les deux sens entre le cimetière marin et Boucan Canot pendant les vacances scolaires des mois de juillet et aout, hors week-ends, à savoir :

- du lundi 27 juillet à 6h au jeudi 30 juillet à 19h ;

- du lundi 3 aout à 6h au jeudi 6 aout à 19h ;

- du lundi 10 aout à 6h au jeudi 13 aout à 19h.

Une déviation sera mise en place par les RN1 et RD10.



La voie verte restera ouverte pour les piétons, cycles et cyclomoteurs pendant toute la durée des travaux. Par ailleurs, des microcoupures n'excédant pas 15 minutes seront mises en œuvre sur la voie verte pour les piétons, cycles et cyclomoteurs.

• RN1 - St Paul - Travaux d’élargissement de la bretelle

Sur la RN1 à St Paul au niveau de l‘échangeur de l’Éperon, dans le cadre des travaux d’élargissement de chaussée, les bretelles de sortie et d’insertion dans le sens Nord/Sud seront fermées à la circulation la nuit du lundi 27 juillet de 20h30 à 5h.

Une déviation sera mise en place par les échangeurs Hermitage et Plateau Caillou.



Pour rappel, sur la RN1A à St Paul, le Cap Lahoussaye est fermé de façon permanente dans les deux sens de circulation pour travaux jusqu’à vendredi 15h30 pour cette semaine.

• RN1 - St Pierre - Travaux de confortement du réseau d’assainissement

Sur la RN1 à St Pierre entre la zone de la Pointe du Diable et le secteur de Pierrefonds, travaux de confortement du réseau d’assainissement les nuits du mercredi 29 et du jeudi 30 juillet.

Voie de droite neutralisée dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h. Par ailleurs, la voie d'accès (station-service) pour les usagers venant de la ZI3 sera fermée à la circulation pendant les travaux.

• RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de balayage

Sur la RN3, du giratoire des Azalées au Tampon à la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, et sur la RN1 entre l’échangeur de l’Étang Salé et la zone de la Ravine Blanche à St Pierre, travaux de balayage les nuits du lundi 27 au jeudi 30 juillet inclus.

Voie de gauche neutralisée dans les deux sens au niveau de la zone de chantier de 20h à 5h.

Début des travaux sur la RN1 au niveau de la station-service à Pierrefonds.

• RN2 - St Philippe - Travaux de réfection de trottoir

Sur la RN2 à St Philippe, rue Leconte Delisle, au niveau de la future maison de la veillée jusqu'à l'Église de St Philippe, travaux de réfection de trottoirs jusqu'au vendredi 31 juillet.

Alternat de 7h à 16h, et vitesse abaissée à 30km/h dans la zone de chantier.

Le stationnement est également interdit des deux côtés du tronçon.



• RN5 - Route de Cilaos - Travaux de réseau



Sur la RN5 Route de Cilaos, entre Petit Serré et Pavillon, suite des travaux sur réseau jusqu'au vendredi 31 juillet.

Alternat de 8h à 16h.



• RN5 - Route de Cilaos - Travaux de sécurisation de la falaise



Sur la RN5 Route de Cilaos, dans le secteur de Gueule Rouge, travaux de sécurisation de la falaise.

Coupures de la circulation n'excédant pas 45 min programmées de 8h à 16h jusqu'au jeudi 30 juillet et de 8h à 12h le vendredi 31 juillet.

En dehors des coupures la circulation se fait par alternat.



• RN5 - Route de Cilaos - Travaux de construction d'ouvrages d'art modulaires



Sur la RN1005 Route de Cilaos, dans le secteur d'Ilet Furcy, suite des travaux de construction de deux ouvrages d'art modulaires jusqu'au vendredi 31 juillet.

Alternat de 8h à 15h.



• RN2 - Ste Suzanne - Travaux d'aménagement d'une VRTC (suite)



Sur la RN2 à Ste Suzanne, pour permettre la suite des travaux d'aménagement de la voie réservée aux transports en commun, la circulation sera interdite dans le sens Est/Nord entre l'échangeur de la Marine et l’échangeur Nord de 20h à 5h les nuits du mardi 28 au jeudi 30 juillet inclus.

Une déviation sera mise en place par la RN2002.





• RN1E - Le Port/La Possession - Travaux d'aménagement urbain (requalification de la route)



Sur la RN1E à La Possession et au Port, pour permettre la suite des travaux de requalification de la route, la circulation sera interdite sur le giratoire ZAC Saint Laurent, ainsi que sur les voies d’accès à l’ouvrage Ravine à Marquet de 20h à 5h les nuits du lundi 27 au jeudi 30 juillet inclus.

Une déviation sera mise en place par les rues adjacentes.

- Travaux à venir -

• RN1 - St Pierre - Travaux de réparation de parapet

Sur la RN1 à St Pierre, sous l’échangeur de la zone de la Ravine Blanche, travaux de réparation de parapet les nuits du lundi 27 et du mardi 28 juillet. Un dévoiement sera mis en place au niveau du parapet à réparer.

Aucune incidence sur le réseau 2x2. En agglomération et la vitesse est limitée à 50 km/h. Prudence aux usagers.



• RD41 - St Denis / Rte de la Montagne - Travaux de nuits de mise en enrobé



Le Conseil Départemental informe que sur la RD41 Route de la Montagne, pour permettre des travaux de mise en enrobé, la route sera totalement fermée dans les rampes côté Saint Denis, de 23h à 5h les nuits du lundi 27 juillet au jeudi 6 aout, hors vendredis et week-end. Par ailleurs, la circulation sera alternée de 20h à 23h.

- Evénements hors chantiers -

• RD41 - St Benoît/St Denis/Trois Bassins/St Pierre - « 57ème Tour Auto Rallye de la Réunion »

Le « 57ème Tour Auto Rallye de la Réunion » se déroule sur les communes de St Denis, St Benoît, Trois Bassins et St Pierre ce week-end. Des restrictions de circulation seront à prévoir sur le réseau Départemental pour permettre le bon déroulement des spéciales.



Circulation et stationnement interdit comme suit :

- La RD41 Route de la Montagne entre les PR 0+350 Rue du Pont et 5+960 (chemin de la Vigie) le 24 juillet 2026 de 12h30 à 17h30 ;

- La RD3 Route Hubert Delisle (Saint-Paul) entre les PR 100+000 et 103+650 le 24 juillet 2026 de 14h10 à 22h00 ;

- La RD57 Route des Radiers entre les PR 0+000 et 18+200 le 25 juillet 2026 de 9h20 à 18h00;

- La RD3 Route Hubert Delisle (Saint-Benoît) entre les PR 30+000 39+000 et la RD56 Chemin Morange entre els PR 4+900 4+300 le 25 juillet 2026 de 10h25 à 19h05 :

- La RD55 Route de la Petite Plaine entre les PR 0+000 et 4+300 le 25 juillet 2026 de 11h10 à 19h50 :

- La RD36 Route de Notre Dame de la Paix entre les PR 2+300 et 21+300 le 26 juillet 2026 de 08h35 à 18h10 :

- La RD9 Montée Panon entre les PR 0+000 et 5+600 et la RD14, la RD14 Chemin Armanette entre les PR 0+000 et 1+800 et entre les PR 3+200 et 5+500 le 26 juillet 2026 de 10h05 à 19h55 :



A St Denis, le giratoire RN6/RD41 ainsi que les bretelles de sortie et d’insertion du pont Vinh San sont fermés à la circulation jusqu’à 17h30 le vendredi 24 juillet pour la spéciale des Trois Bancs. L’accès au village de la Montagne se fait donc uniquement par la RN1 La Possession et par la RD41 – Ravine à Malheur pendant les horaires de fermeture.

Le Barachois restera ouvert à la circulation ce dimanche.

• RN2002 - St Benoît - « Grand Prix de la ville de St Benoît »

Sur la RN2002 à St Benoît, manifestation sportive intitulée « Grand Prix de la ville de St Benoît » organisée par le Vélo Club Bénédictins prévue le dimanche 26 juillet de 12h à 19h. La plus grande prudence est recommandée aux abords des cyclistes.