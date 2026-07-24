Télévisions, aspirateurs : donnez-les, recyclez-les, mais surtout… arrêtez de les jeter dans la nature

La Réunion croule sous les déchets électroniques ou électriques. Télévisions, aspirateurs, piles… ces équipements font partie intégrante du quotidien. En fin de vie, ces appareils peuvent se retrouver dans la nature. Arrêtons les dépôts sauvages. Donnez-les, jetez-les… mais dans les bons points de collecte, pas comme de vulgaires déchets. En 2025, 10,85 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques par habitant ont été collectés à La Réunion (Photo : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Aux côtés des traditionnels ordinateurs, téléphones portables ou téléviseurs, il faut également compter sur les lave-linge, climatiseurs, brosses à dents, vapoteuses ou encore panneaux photovoltaïques…

Ces déchets de la filière EEE concernent "tout ce qui va fonctionner sur courant avec un cordon ou sur batterie", explique Christophe Caignard, responsable des activités Outre-mer pour Écosystem.

- Un appareil électrique sur quatre se retrouve dans la nature -

Tous les équipements qui fonctionnent sur secteur, avec des piles ou des batteries se recyclent, que l’on parle du gros électroménager ou des plus petits appareils comme les clés USB, les sèche-cheveux ou encore les montres connectées.

Pourtant, 18 ans après le lancement de la filière agréée, plus de 85 millions de petits appareils sont encore jetés dans les ordures ménagères ou dans le bac de tri des emballages.

Parmi les produits les plus fréquemment mal triés, les téléphones portables, les multiprises et les jouets électriques constituent le trio de tête.

Ce mauvais geste de tri est préjudiciable pour les ressources qui auraient pu être réutilisées, et peut également déclencher des départs de feu (pour les objets qui fonctionnent avec des batteries au Lithium) ou accroître le risque de toxicité.

Ils peuvent rejeter jusqu’à 1.000 substances chimiques différentes dans l’environnement.

- 10,85 kg de déchets électriques et électroniques collectés par habitant à La Réunion -

Trop souvent jetés dans la nature, il existe pourtant de nombreux points de collecte pour ces équipements, notamment dans les déchetteries de l'île.

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"Les agents ont comme consigne de mettre de côté l'ensemble de ces appareils électriques et de les mettre en différents flux : le secteur froid (ex : un frigo), le secteur hors froid (machines, écrans…), et le petit appareillage (sèche-cheveux, grille-pain, cafetière…), dit Christophe Caignard.

La responsabilité incombe également aux entreprises, de "reprendre l'ancien équipement quand le livreur apporte le nouveau", explique Christophe Caignard.

Par la suite, Ecosystem "se charge de venir le récupérer au dépôt du magasin".

En Europe, tout magasin qui vend un équipement électronique ou électrique doit se charger de sa réparation ou de sa fin de vie.

C’est l’une des mesures prises par l’Union européenne pour réguler les DEEE et limiter leur caractère nocif. Depuis lors, de nombreux magasins EEE ont l’obligation de reprendre les anciens appareils quel que soit le mode d’achat et les acheminer vers les centres de traitement agréés.

En 2025, ce sont 10,85 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés par habitant, avec une progression constante depuis 5 ans, portée par un réseau qui s'étoffe : un point de reprise pour 4.019 habitants aujourd'hui, contre un pour 5.063 en 2023.

- Des appareils électriques dépollués et recyclés -

Une fois récoltés - au moins une fois par semaine par un logisticien - les appareils sont acheminés vers l'usine de recyclage située à Saint-André.

En premier lieu, les équipes procèdent à la dépollution des équipements et récupèrent les matières dangereuses (condensateur, module…). Ces dernières seront rapatriées vers l'Hexagone et traitées dans des unités spécifiques dédiées, à l'image des batteries au lithium-ion ou encore des piles.

Ce qui est reste est ensuite passé au broyeur. "Les matières premières secondaires (plastique, aluminium…) seront renvoyées vers les fonderies pour permettre la production de nouveaux équipements", indique Christophe Caignard.

À l'année, l'usine de l'est de La Réunion traite environ 10.000 tonnes d'équipements électriques.

- Une deuxième vie pour les déchets électriques et électroniques -

Si les jeter - et pas dans la nature - est la première chose à laquelle on pense quand l'on souhaite se débarrasser de ces objets, certains peuvent être récupérables.

À La Réunion, le label Quali Répar permet de trouver un réparateur qui vous permettra de conserver encore quelques années votre appareil électrique ou électronique.

"Cela permet de bénéficier d'un bonus réparation qui peut aller jusqu'60 euros", précise le responsable des activités Outre-mer pour Écosystem. "Il faut simplement le faire avec un réparateur agrée", dit-il.

"Il existe également des associations comme Emmaüs Réunion et les Papillons qui sont missionnées auprès des déchetteries pour collecter les anciens équipements et leur donner une seconde vie", explique Christophe Caignard.

Le bénéfice environnemental du recyclage est réel et quantifiable. À titre d’exemple, la prise en charge par Écosystem des 85,6 millions de petits équipements actuellement jetés à la poubelle permettrait : d’éviter l’émission de 113.000 tonnes de CO2 et d'économiser 936.000 tonnes de matières premières brutes.

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