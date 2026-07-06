La Cinor a inauguré la déchetterie des Camélias

Ce vendredi 3 juillet 2026, la Cinor inaugurait officiellement la douzième déchetterie du territoire, la septième de Saint-Denis, située rue des Técomas aux Camélias et ouverte du lundi au samedi, de 7h30 à 17h30. Un projet structurant qui facilite le tri au quotidien et contribue à un cadre de vie plus agréable pour tous (Photos : Cinor)

Au programme : dépôt gratuit pour les particuliers (dans la limite des volumes autorisés), accès aux professionnels avec limites d'apport, 6 flux de tri : encombrants, déchets verts, cartons, métaux, verre, gravats, huiles usagées, textiles, piles, lampes et bien plus encore et un espace Recazali pour donner ou récupérer du mobilier, de la vaisselle, des livres, des jeux, du petit électroménager ou du matériel informatique et leur offrir une seconde vie.

L'accès est autorisé aux particuliers et professionnels disposant de véhicules moins de 3,5 tonnes.