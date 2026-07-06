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TO : réparer plutôt que de remplacer

  • Publié le 6 juillet 2026 à 10:22
  • Actualisé le 6 juillet 2026 à 10:30
Des appareils électroménagers dans l'entreprise de recylage Retrilog appartenant à la Fondation Emmaüs, le 21 janvier 2013

Le jeudi 9 juillet 2026, l'atelier Réparali revient à la case rurale l'Alambic à Trois-Bassin, de 13h30 à 16h30. Ekopratik vous accompagne pour un atelier "Réparali" gratuit de réparation de petit électroménager : grille-pain, bouilloire, aspirateur, robot, et bien d'autres. Apprenez à faire durer vos appareils et à leur offrir une seconde vie. S'ils sont en panne ne le jetez pas. Apportez-le, et découvrez comment le réparer vous-même. (Photo d'illustration : AFP)

Le calendrier des Réparali est à retrouver ici.

Territoire de l'ouest, Ekopratik, Réparali, Zoom

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