Le trail des anglais revient ce dimanche

28 kilomètres de course à pied

Ce dimanche 25 février 2024, c'est le retour du trail des anglais pour les férus de courses. 28 kilomètres de long et 1270 mètres de dénivelés pour les amoureux de la course, passant du Port à Saint-Denis en passant par la Possession. Le départ se fera au gymnase Cotur du Port à 5h30 du matin et une arrivée au stade la Redoute de Saint-Denis de 7h40 à 14h00. (Photo : rb/www.imazpress.com)

À vos marques, prêts, courez ! Déjà plus de 1.577 traileurs se sont déjà inscrits à la course de ce dimanche 25 février 2024, l'occasion pour les coureurs de se challenger dans les sentiers.

Au programme de cette course semi-autonome : 28 kilomètres à parcourir depuis la ville du Port jusqu'à Saint-Denis avec 1.270 mètres de dénivelé positif le long du parcours. Les participants ont rendez-vous entre 3h30 et 5h00 du matin pour effectuer leur pointage au gymnase Cotur du Port.

Quant à l'arrivée, à chacun sa vitesse : le premier devrait arriver aux alentours de 7h40 et le dernier vers 14h00.

- Différents postes de ravitaillement –

Sept postes de ravitaillement sont disponibles tout au long du parcours des coureurs. Le premier poste situé au départ de la course à Cotur au Port, offre le petit-déjeuner : il met à disposition du thé, café et viennoiseries. C'est l'occasion de faire le plein de force, puisque le prochain stand se situe à 8,65 kilomètres du point de départ.

Pour le reste des postes, la nourriture y est moins lourde. Elle est composée d'eau, de coca, de fruits secs, de barres de céréales, d'oranges, de bananes, de sucre et même…de sel. Le sodium présent dans le corps permet le bon fonctionnement du système. Mais dans le cas d'une course d'endurance, la substance est diluée par l'eau consommé en grande quantité, pouvant entraîner de la fatigue et des crampes.

Le deuxième poste de ravitaillement est celui du chemin des anglais à la Possession, situé à 8,65 kilomètres du point de départ. C'est aussi le stand le plus éloigné de tout le trail. 6,07 km après le ravitaillement du chemin des anglais, se trouve le troisième poste, celui de la Grande-Chaloupe sur la même commune.

Il faudra ensuite attendre 3,38 kilomètres pour atteindre les hauteurs de Saint-Denis à Saint-Bernard dans le quartier de la Montagne, pour la prochaine collation. Depuis cette étape il ne restera plus que trois postes avant l'arrivée.

2,06 kilomètres plus loin ce sera la maison de l'ONF, le seul qui ne propose que de l'eau. Et à 4,74 kilomètres de la maison de l'ONF, c'est le dernier point de ravitaillement avant l'arrivée, celui du Colorado, où les denrées proposées sont les mêmes que pour les précédents stands.

Finalement l'arrivée au ravitaillement de la Redoute est prévue 4,74 kilomètres plus loin.

- Des femmes encore minoritaires –

Sur 1.577 inscrits, 73% sont des hommes contre seulement 27% de femmes. Un nombre encore minoritaire qui se retrouve dans les onze catégories toutes confondues.

Chez les hommes on retrouve onze favoris comme :

- Romain Bardeur

- Alexandre Depeche

- Guillaume Eyquem-Bottard

- Christophe Garsany

- Loic Gauvin

- Anthony Guichard

- Emmanuel Hadoux

- Fred Morin

- Matthieu Rol

- Cédric Sautron

- Julien Sautron

Quant aux femmes, elles sont au nombre de six :

- Aude D'Abbadie Savalli

- Libéra Fontaine

- Fatima Hibon

- Isabelle Lamy

- Angelique Lesport

- Elodie Mithridate

Une myriade de favoris qui réserverait apparemment encore quelques surprises selon les organisateurs du trail des anglais.

