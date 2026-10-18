Trois-Bassins : "Alon Craz Un Domino" remet le domino au cœur de la convivialité

À l’initiative de l’Association Maraîchage de Trois-Bassins, en partenariat avec La Bande Organisée.re, l’événement "Alon Craz Un Domino" se tiendra le dimanche 25 octobre 2026 au Kiosque Les Œillets, Chez Patrice, à Trois-Bassins. La journée sera consacrée à un jeu particulièrement présent dans les moments de convivialité réunionnais : le domino (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

L’événement a été imaginé comme un temps de rencontre entre joueurs de tous horizons.

Au-delà de la compétition, les organisateurs souhaitent retrouver l’esprit qui accompagne traditionnellement les parties de domino : le plaisir de se retrouver autour d’une table, d’échanger, de rire et de se challenger dans une ambiance conviviale.

Un tournoi individuel limité à 50 participants sera organisé au cours de la journée. Une vingtaine de joueurs sont déjà inscrits.

Les organisateurs souhaitent également favoriser les rencontres entre joueurs de différentes générations et de différentes communes. Des participants de Trois-Bassins, de l’Ouest et plus largement de toute La Réunion sont invités à prendre part au rendez-vous.

À travers Alon Craz Un Domino, l’Association Maraîchage de Trois-Bassins et La Bande Organisée.re souhaitent ainsi proposer un événement de proximité autour d’une pratique simple, populaire et fédératrice.

- Informations pratiques -

Dimanche 25 octobre 2026

Kiosque Les Œillets – Chez Patrice, Trois-Bassins

Tournoi individuel de domino

50 participants maximum

Participation : 5 euros

Organisation : Association Maraîchage de Trois-Bassins

En partenariat avec : La Bande Organisée.re

Informations et inscriptions :

La Bande Organisée.re & L'Association Maraichage de Trois Bassins

0692 59 71 86 / 0692 11 44 58