Trois-Bassins : retour vers l'océan pour Anto, une tortue caouanne pêchée au large de La Réunion

Ce lundi 13 novembre, Anto, une jeune tortue caouanne pêchée au large de La Réunion a été relâchée par les élèves de l'école élémentaire de la Souris Blanche à Trois-Bassins. Une redécouverte de l'océan pour cette tortue récupérée le 8 juin dernier et soignée par le centre de soins de Kélonia. Plus qu'une remis à l'eau, c'est aussi un beau projet porté par la Réserve naturelle marine de La Réunion dans le cadre de la septième saison de l'aire marie éducative. Nous diffusons ci-dessous leur communiqué (Photos : Réserve marine)

C’est la 7ème saison pour l’Aire Marine Educative de Trois-Bassins pilotée par la Réserve Naturelle Marine de la Réunion et portée par l’école élémentaire de la Souris Blanche avec une nouvelle classe de CM1/CM2.

Durant toute cette année scolaire, les élèves vont devenir les gestionnaires d’un petit bout de sable et de lagon et découvrir toutes leurs merveilles, sur un aspect culturel et environnemental. En ce début de semaine, ils ont ainsi pu visiter le musée régional de Kélonia. Les élèves ont été très attentifs aux explications de Thiebault, guide animateur du musée.

Après une visite complète et une présentation pédagogique en salle, les enfants ont eu le plus grand plaisir d’assister au relâcher d’une tortue sur la plage. Cette tortue caouanne (Caretta caretta), prénommée Anto, a été pêchée au large de la Réunion le 8 juin dernier.

Elle a été transférée au centre de soins de Kélonia le 13 juin et après une opération et 6 mois de soins, elle a enfin été relâchée ce lundi 13 novembre. Elle s’est très rapidement dirigée vers la mer sous les cris d’encouragements des marmailles. Les enfants lui ont souhaité bon voyage en espérant pouvoir la revoir rapidement près de nos côtes.

Cet atelier permet de rappeler aux enfants la beauté de cette espèce et les dangers qui pèsent sur elle, tels que les déchets plastiques et les collisions avec les bateaux qui se sont plus que multipliées ces derniers mois. Une vigilance accrue de la part des usagers est nécessaire pour préserver nos espèces.

Ce projet pédagogique des Aires Marines Educatives est piloté par la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, il bénéficie du soutien financier de l’Office de l’Eau, l'Office Français de la Biodiversité, de La Fédération Française d’Etudes et de Sports Sous-Marins, l’Etat, avec le soutien de l’Académie de la Réunion et des mairies concernées.