Trois Bassins : une vingtaine de joueurs d'échecs récompensés

Le club de jeu d'echecs JETB (Jeu d'échecs dann Trois Bassins) a organisé, ce lundi 8 mai 2023, le 9 ème tournoi rapide de la saison dans la salle communale Montée Panon Trois Bassins. 79 joueurs de toute l'île ont participé à la compétition, un record depuis des années. Une vingtaine de joueurs de toutes catégories, depuis les poussins jusqu'aux adultes, ont été récompensés (Photo : JETB)

Les échecs attirent de plus en plus d'adeptes "et JETB fait partie des clubs qui démocratisent cette activité ludique, sportive, éducative, notamment dans les zones des hauts, puisqu'il intervient à Trois Bassins et Saint Leu" notent les organisateurs.

Le prochain tournoi qui aura lieu en juin à Saint-Leu.

www.imazpres.com / redac@ipreunion.com