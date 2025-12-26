À la une de ce samedi : après Garance elle retrouve sa maison, fortes pluies, attaque dans le métro, rétro, événements dans le monde et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 27 décembre 2025 : - Saint-Benoît : près d'un an après le passage de Garance, Rachel, 72 ans, a pu fêter Noël chez elle - Le nord et l'est de l'île en vigilance fortes pluies et orages - Trois femmes légèrement blessées au couteau dans le métro parisien, le suspect interpellé - La rétro de la semaine : volaille de Noël, fléau de l'alcool, mort de Rayan, drame sur la route et saison des letchis - L'année 2025 en dix événements marquants dans le monde - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une atmosphère d'été règne sur La Réunion (Photo www.imazpress.com)

C'était son rêve, confie-t-elle à Imaz Press. Près d'un an après que le cyclone Garance a détruit sa maison, Rachel, 72 ans, a pu revenir vivre chez elle et y fêter Noël. Ce lundi 22 décembre 2025, c'est avec beaucoup d'émotion mais toujours marquée, que l'habitante a Saint-Benoît repris ses marques. Un rêve qu'elle a pu réaliser grâce aux nombreux proches, amis et bénévoles venus prêter main forte.

Il pleut dans le nord et l'est de La Réunion. Cela n'aura échappé à personne ce samedi 27 décembre 2025. Météo France a placé ces zones en vigilance fortes pluies et orages. Des averses qui se maintiennent dans la journée dans le nord et l'est. D'autres ne sont pas exclues non plus cet après-midi dans le sud.

Trois femmes ont été légèrement blessées au couteau vendredi après-midi dans le métro parisien par un homme qui a pris la fuite avant d'être interpellé en banlieue parisienne.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 22 au vendredi 26 décembre 2025 :

• Lundi 22 décembre - Maladie de Newcastle : pas de panique pour vos volailles de Noël, charcuterie et boudins sont sans danger

• Mardi 23 décembre - Taxes sur les alcools forts : derrière la polémique, un véritable fléau à combattre

• Mercredi 24 décembre - Mort de Rayan F., 18 ans, à Saint-Gilles : une rixe familiale au cœur de l’enquête, cinq individus mis en examen pour meurtre

• Jeudi 25 décembre - Bras-Panon : un automobiliste décède, percuté par plusieurs véhicules

• Vendredi 26 décembre - Letchis : une production 2025 exceptionnelle pour le fruit rouge, star des fêtes

Retour au pouvoir de Donald Trump, fragile cessez-le-feu à Gaza ou enlisement de la guerre en Ukraine, voici dix événements qui ont marqué l'année 2025.

Ce samedi 27 décembre 2025, Matante Rosina va pouvoir profiter de son week-end en toute tranquillité et presque sans pluie. C'est une atmosphère d'été qui règne sur La Réunion. De petites averses viendront semer le trouble du Port à Sainte-Rose en passant par Saint-Denis en début de journée. Dans l'après-midi, c'est la moitié sud qui sera mouillée. Rien de plus banal en cette saison.