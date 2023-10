Trois nouvelles classes labelisées "Terres australes et antarctiques francaises"

Dans le cadre de la 4ème édition du dispositif "classes TAAF", trois nouveaux établissements scolaires ont été labellisés. Le collège Les Alizés - Boris Gamaleya (Sainte-Clotilde), le lycée polyvalent Jean Hinglo (Le Port) et le lycée général et technologique Évariste de Parny (Saint-Paul) bénéficient de cette immersion dans l'univers des Terres australes et antarctiques francaises. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

La labellisation "Classe TAAF" : un partenariat avec l'académie de La Réunion en faveur des élèves de l’école au lycée

Fruit d'un partenariat entre l‘académie de La Réunion et les Terres australes et antarctiques françaises, la labellisation "Classes TAAF" offre aux élèves du premier et du second degré un accès à diverses ressources et activités leur permettant d'élaborer des projets pédagogiques sur des thèmes transversaux tels que la biodiversité, l’histoire des territoires ou encore le développement durable.

Cette labellisation est l’occasion pour les professeurs de développer de nouvelles thématiques et de mettre en œuvre, au bénéfice de leurs élèves, de nouvelles pratiques en lien avec les programmes officiels. Ces classes portent des projets pédagogiques annuels menés à l'initiative d'une équipe enseignante pluridisciplinaire avec l’appui de l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises.

Une immersion dans le monde "TAAFien"



La grande diversité des missions des Terres australes et antarctiques françaises et de leurs partenaires (lfremer, Institut polaire français, Forces armées de la zone sud de l’océan Indien, Kelonia, Conservatoire national botanique de Mascarin, Muséum d'Histoire naturelle de La Réunion, etc.) offre aux classes l’opportunité de bénéficier, tout au long de l'année, d'illustrations concrètes des enseignements dispensés dans le cadre de leur programme scolaire en abordant des thématiques aussi variées que :

- la souveraineté nationale ;

- la protection de l'environnement et de la biodiversité ;

- la recherche scientifique ;

- la valorisation du patrimoine historique et littéraire ;

- le développement des activités humaines en milieu extrême ;

- la production philatélique.



Un professeur relais impliqué dans la mise en place et le suivi des « Classes TAAF »



Martial Azalbert, enseignant d'Histoire et de Géographie mis à disposition des Terres australes et antarctiques françaises par la Délégation académique à l’action culturelle de La Réunion (DAAC), joue un rôle clé pour les classes labellisées, en tant que professeur-relais. Avec l'appui de la chargée de valorisation du Territoire auprès des publics des TAAF, il accompagne tout au long de l’année les enseignants dans la construction de leurs projetspédagogiques.

La promotion « classe TAAF » 2023-2024



Pour cette 4° édition du dispositif, 3 établissements ont été retenus :



- le collège Les Alizés - Boris Gamaleya (Sainte-Clotilde), avec pour professeure référente Delphine DOORNKAMP. Une classe de 4° travaillera sur 3 parcours : Un parcours Avenir avec la réalisation de fiches et interviews métiers, UN parcours

d'éducation artistique et culturelle avec l'élaboration d’une carte interactive géante et d'un jeu de carte et un parcours Citoyen axé sur la collecte des déchets et la participation au concours « Arts en plastique pour l'océan » avec 2 classes de primaire.



- le lycée polyvalent Jean Hinglo (Le Port), avec pour professeure référente Fatma Timol. Une classe de seconde abordera les thèmes de l’activité humaine en milieu isolé et la protection de l’environnement et de la biodiversité à travers l'élaboration de quiz, films et padlet (mur virtuel) mais aussi de maquettes et plans topographiques.

- le lycée général et technologique Évariste de Parny (Saint-Paul), avec pour professeure référente Joëlle Gleyze. Une bande-dessinée collective sur les découvertes d'un jeune scientifique travaillant sur une base en Antarctique, sera réalisée par la classe de participant au projet.