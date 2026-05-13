Ultra Trail des Géants : des restrictions de la circulation à prévoir

Dans le cadre de la manifestation sportive intitulée "Ultra Trail des Géants" qui se déroulera du jeudi 14 au dimanche 17 mai, des restrictions de la circulation sont à prévoir (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com-

Comme suit :

- sur RN2 à Saint Philippe, dans le secteur de Basse Vallée : coupures momentanées de la circulation entre 5h50 et 6h30 puis entre 12h50 et 13h30 le jeudi 14 mai.

- sur la RD41 Route de la Montagne, dans le secteur de La Redoute à Saint Denis : la ville de Saint Denis informe que la circulation et le stationnement seront interdit entre la rue du Pont et le pont Vinh San du vendredi 15 mai à 6 au dimanche 17 mai à 20h.

Une déviation sera mise en place par la rue Lucien Gasparin.

Par ailleurs, la voie de droite sera neutralisée sur la RN6 au niveau de la bretelle de sortie de la RD41 en direction du Stade de la Redoute.

Il est demandé aux usagers de respecter la signalisation qui sera mise sur place.