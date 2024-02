Matante Rosina annonce du mauvais temps pour ce samedi 17 février 2024. Le matin, l'est est sous la pluie contrairement à l'ouest qui baigne dans le soleil mais cela ne va pas durer. Les pluies vont concerner l'ensemble du département et seront plus intenses dans l'est et le sud-est. Pour ceux qui ont prévu une soirée, Matante Rosina vous rassure le ciel devrait se dégager et laisser les étoiles briller. (photo rb/www.imazpress.com)