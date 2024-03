Un début de week-end morose

Matante Rosina devait pique-niquer avec ses copines ce samedi 9 mars 2024 mais elle se dit que les Dieux du ciel ne sont pas avec elle le week-end. En effet, ce début de fin de semaine s'annonce plutôt morose. Les nuages prennent de l'ampleur en matinée du côté de l'Est, tandis que l'Ouest reste baigné de rayons de soleil. Plus tard, le temps devient incertain avec des averses se formant principalement dans le Sud et sur les hauteurs de l'Ouest. Ces précipitations sont localement intenses et accompagnées d'orage. Les températures remontent légèrement. (photo sly/www.imazpress.com)