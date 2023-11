Matante Rosina annonce une journée ensoleillée. Ce mercredi 29 novembre 2023, le ciel est bien dégagé dès le lever du jour et sur l'ensemble de l'île. Quelques petits nuages se baladent ici et là et ne gâchent pas cette belle journée. Il est quand même possible que de petites gouttes tombent dans les Hauts. Côté températures, elles sont quasiment identiques à celles de la veille. (photo sly/www.imazpress.com)