Ce jeudi 29 février 2024, Matante Rosina entend le bruit de la pluie sur la tôle de sa case dans l'est. Ces petites averses vont disparaître au fil de la matinée. Ailleurs, le ciel est bien dégagé et le soleil s'accroche. Dans l'après-midi, les nuages se forment sur les hauteurs et laissent échapper quelques petites pluies. Matante Rosina est soulagée parce que la chaleur est moins étouffante que ces derniers jours aujourd'hui. (photo sly/www.imazpress.com)