Un temps plus clément sauf dans l'est le matin

Matante Rosina commence à regarder sa boule de cristal de bon matin. Et pour ce mercredi 6 mars 2024, elle voit que l'est est touché par quelques averses matinales. Ailleurs le temps est plus calme. Au fil des heures, les nuages montent progressivement vers les pentes, se densifient au fur et à mesure et envahissent l'intérieur de l'île. Il pourrait y avoir quelques averses mais elles seront moins intenses qu'hier. En fin d'après-midi, l'ouest pourrait être sous la pluie. Le vent va bien souffler surtout près de Saint-Joseph. (photo rb/www.imazpress.com)