Une baleine à bosse blanche observée au large de La Réunion

Au large de La Réunion, ces derniers jours, une baleine à bosse d'une couleur plutôt inhabituelle a été aperçue. Ce cétacé était blanc. S'il est difficile de définir les raisons de cette couleur, ce qui est certain, c'est que c'est la première fois qu'une baleine à la peau blanche nage le long de notre île (Photo : Zarlor Réunion Terre d'Exception)

C'est grâce aux images capturées par Zarlor Réunion que la baleine a pu être observée. "Des images exceptionnelles" raconte Jean-Marc Gancille de l'ONG Globice.

C'est d'ailleurs la première fois à La Réunion qu'une baleine blanche est signalée.

- Un phénomène rare -

Si croiser une baleine de cette couleur est assez rare à La Réunion, un cétacé de cette couleur l'est d'autant plus. "C'est un phénomène rare chez les grands cétacés causé par un dérèglement dans la production de mélanine - pigment biologique qui colore la peau", explique Jean-Marc Gancille. "Cela l'est probablement pour des raisons génétiques."

Mais "il est difficile d'affirmer qu'il s'agit à 100% d'albinisme, toutefois ça s'en approche", ajoute le responsable communication et développement chez Globice.

Des individus frappés par cette anomalie, plus vulnérables aux UV et aux prédateurs.

