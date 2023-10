Une cérémonie de rentrée solennelle pour les classes Prépas Talents de la fonction publique

Les étudiants des classes Prépas Talents ont été accueillis ce vendredi 20 octobre 2023 à la préfecture. Ces formations visent à accompagner des jeunes vers des métiers du service public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours des trois fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (photo : rb/www.imazpress.com)

28 étudiants des deux classes Prépas Talents portées par l’Université de La Réunion ont été accueillis aujourd’hui solennellement à la préfecture, accompagnés par l’ensemble des partenaires du dispositif : le conseil régional de La Réunion, l’académie de La Réunion, la direction régionale des finances publiques, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), la caisse générale de sécurité sociale, la chambre régionale des comptes et l’Institut régional de management en santé de l’océan Indien (IRMSOI).

En février 2021, le Président de la République lançait le plan Talents du Service public, annonçant l'ouverture à la rentrée 2021 de deux nouvelles " Prépas Talents ".

Ces formations sont destinées à accompagner des jeunes talentueux et d'origine modeste vers les métiers du service public grâce à des parcours renforcés de préparation aux concours des trois fonctions publiques : État, territoriale et hospitalière.

À La Réunion, ces classes sont adossées d’une part à la licence d'administration publique (ouverte en formations initiale et continue) et d’autre part aux masters de droit public et d’économie appliquée de la faculté de Droit et d’Économie.

Les étudiants sélectionnés sous conditions de ressources et de mérite, sur la base d’un dossier et d’un entretien, bénéficient d’un tutorat renforcé et sont soutenus financièrement pendant leur formation par une bourse dédiée de 4 000 euros, cumulable avec la bourse sur critère sociaux.

Ces classes Prépas Talents ont déjà permis aux étudiants réunionnais de réussir des concours de la fonction publique, notamment les concours d’entrée aux instituts régionaux d’administration, aux écoles nationales de douanes, à l’école nationale des finances publiques ou encore les concours d’attaché et de rédacteur territorial.