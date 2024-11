Cevif : une collecte de vêtements au bénéfice de Handicap Solidaire et Tifripri

Du 25 au 29 novembre 2024, des entreprises réunionnaises se mobilisent pour organiser une collecte de vêtements au bénéfice de deux associations partenaires du Collectif pour l'Élimination des Violences Intra Familiales (Cevif). Handicap Solidaire et Tifripri dont les actions s'inscrivent dans le champ de la prévention secondaire et l'accompagnement des victimes, se partageront l'ensemble des dons. (Photo www.imazpress.com)

Selon le Cevif, une caravane composée d'un bus limousine et du Ti Car Dressing Frip Fring en Folie (friperie solidaire itinérante) se déplacera d'entreprise en entreprise ce lundi 2 décembre 2024 pour recueillir l'ensemble des dons.

Handicap Solidaire sera représentée par sa présidente Denise Ledormeur dont le message vise "à sensibiliser le grand public et les institutions à la problématique du handicap invisible", indique le Cevif.

Une enquête de l'OMS, datant de 2012, souligne que les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables encore avec un risque 2,9 fois plus élevé d'être victime de violences sexuelles tandis que les enfants dont le handicap est lié à une maladie mentale ou à une déficience intellectuelle sont 4,6 fois plus victimes.

Tifripri sera représentée par sa présidente Marie-Ange Rasoanirinadont la friperie située au 169 rue Général de Gaulle - St Denis est un point d'écoute affilié Cevid. Une convention a été établie afin que "les victimes puissent bénéficier de bons d'achat et se doter de vêtements dans un cadre bienveillant et avec pour principe de ne pas contrevenir à leur dignité", conclut le Cevif.