Une dépression tropicale à 975 km des côtes réunionnaises

Météo France Réunion indique qu'"un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien." Selon l'agence météorologique, la dépression "ne présente pas de risque d'intensification et va transiter au nord des Mascareignes au stade de dépression résiduelle" (Photo : capture d'écran Météo France)

Si pour Météo France, "il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace envisagée pour les prochaines 72h", cette dépression "devrait occasionner une dégradation limitée du temps au cours des prochains jours sur les îles des Mascareignes. Les habitants sont toutefois invités à rester informés." Il n'y a pas non plus d'alerte en cours à Mayotte. Voici les prévisions du parcours du phénomène météorologique dans ces prochains. Il s'agit de prévisions et météo France Réunion rappelle que ces données "sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude."