Une grande dictée du sport organisée à l'Université de La Réunion

L'Université de La Réunion, organise ce samedi 24 février à 10 heures au sein de l'amphithéâtre bioclimatique la grande dictée du sport, dédié à la promotion de l’activité physique et sportive. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photo Sly/www.imazpress.com)

La Grande Cause Nationale 2024 est consacrée à la promotion de l’activité physique et sportive. Elle a été décidée par le Président de la République et est portée par le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques avec l'objectif de mobiliser la société autour de cette cause d’intérêt général. Le gouvernement s’engage à encourager la population à adopter un mode de vie actif, soulignant les bienfaits tant sur la santé individuelle que sur le tissu social.

Cette initiative s’inscrit dans une vision holistique de la santé, mettant en avant le sport comme vecteur essentiel de bien-être physique et mental. Elle encourage la pratique sportive à tous les niveaux, favorisant l’inclusion, la diversité et la solidarité au sein de la communauté nationale.

En mobilisant des ressources et des partenariats à grande échelle, la Grande Cause Nationale 2024 aspire à créer un impact durable, laissant un héritage positif pour les générations futures. En ralliant citoyens, organisations et institutions autour de cet objectif commun, le gouvernement souhaite insuffler un élan national en faveur de la santé et du bien-être, faisant de 2024 une année marquante dans l’histoire de l’engagement collectif pour le mieux-être de la population.

Dans cet esprit, nous sommes ravis de vous convier à participer à "La grande dictée du sport", un championnat unique en son genre, dédié à la promotion de l’activité physique et sportive.

Ensemble, nous célébrons la fusion de la langue et du mouvement dans une expérience enrichissante pour tous.

La compétition s’étend sur 24 étapes de qualifications passionnantes, avec une apothéose spectaculaire lors de la grande finale sous la majestueuse coupole de l’Institut de France à Paris.

Que vous soyez élève en primaire, collégien, lycéen, ou adulte passionné, la Grande Dictée du Sport vous est ouverte (à partir de 10 ans) !

Rendez vous d'abord ici pour vous inscrire.