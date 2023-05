Une nouvelle feuille de route régionale pour lutter contre le cancer

Afin d’améliorer la prévention et la prise en charge du cancer à La Réunion, une feuille de route 2022- 2025 a été élaborée autour de 4 axes : la prévention, le diagnostic précoce, la coordination des soins, l’accompagnement des patients et des aidants. Au regard de son parcours, l’ARS La Réunion a confié au Dr Mohamed Khettab, médecin spécialisé en oncologie médicale au CHU de La Réunion, la conduite de certains objectifs opérationnels de cette feuille de route. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Cette mission a été officialisée par une lettre de mission signée le 16 mai 2023 par Gérard Cotellon, directeur général de l’ARS, en présence des principaux acteurs régionaux de la cancérologie.

- La stratégie de lutte contre les cancers -

Lancée en février 2021 par le président de la République, la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 s’articule autour de 4 axes :

1. Améliorer la prévention

2. Limiter les séquelles et améliorer la qualité de vie

3. Lutter contre les cancers de mauvais pronostic

4. S’assurer que les progrès bénéficient à tous

Déclinée à La Réunion sous la forme d’une feuille de route régionale, cette stratégie a pour objectif de réduire significativement l’impact des cancers et d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Elaborée depuis fin novembre 2022, elle s’articule autour de 4 axes, déclinés en objectifs opérationnels et actions spécifiques :

- Rendre lisible la prévention des risques de cancer et dépister mieux

- Garantir l’accès au diagnostic précoce et aux innovations diagnostiques et thérapeutiques

- Coordonner les parcours des patients

- Mieux soutenir et accompagner les patients et aidants



- La mission confiée au Dr Khettab -

Ayant largement contribué à l’élaboration de la feuille de route de La Réunion, le Dr Khettab s’est vu confié la mission suivante :

- LA PREVENTION : diversifier et simplifier l’accès au dépistage.

Objectif : proposer à l’ARS un référentiel d’interventions visant à faire de chaque rencontre avec un professionnel de santé, en ville ou à l’hôpital, une occasion de prévention personnalisée, incluant le dépistage des cancers.

- LE DIAGNOSTIC ET LE TRAITEMENT :

- Réduire les délais diagnostiques et thérapeutiques

Objectif : mobiliser les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux pour déployer des plateformes de diagnostic rapide, dès lors qu’un résultat positif de dépistage est connu dans le cadre des cancers dépistables. Un cahier des charges devra être proposé à l’ARS, permettant soit le lancement d’appels à projets, soit l’accompagnement spécifique de porteurs de projets véritablement engagés.

- Rendre la médecine de précision accessible à tous



Objectif : proposer un plan d’actions, à partir d’un état des lieux approfondi des potentialités du territoire.



- LA COORDINATION DES PARCOURS DES PATIENTS :



Objectif : proposer un modèle organisationnel éprouvé pour la mise en place de :

- Parcours décloisonnés ville-hôpital pour la chimiothérapie orale et l’immunothérapie ;

- Parcours coordonnés de soins oncologiques de support.

- LE SOUTIEN ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS ET AIDANTS :

Objectif : Proposer des actions d’amélioration de la qualité de vie des patients atteints d’un cancer et de leurs aidants.