Une nouvelle tortue gravement blessée par un bateau

Kelonia signale ce mardi 8 août 2023 qu'une tortue a encore été gravement blessée par un bateau. Elle a été repérée au large de Boucan sur le site de plongée "Gorgones de Boucan". "Si les poumons ne semblent pas atteints car la tortue est en apnée, la colonne vertébrale est brisée" regrette l'observatoire. Ses membres postérieurs sont donc paralysées, et le centre n'exclut pas que "des problèmes rénaux et de transit qui remettent en cause la survie de la tortue à moyen terme" pourraient survenir (Photo Kelonia)

"En cette période de vacances scolaires et de saison des baleines les navires sont nombreux en mer. Il faut respecter la limitation de vitesse à 5 noeuds dans la bande des 300m depuis la côte ou la barrière de corail, et en dehors de cette zone ne pas dépasser les 10 noeuds sur les fonds inférieurs à - 30m que privilégient les tortues" rappelle Kelonia.

Le centre souligne par ailleurs la nécessité de garder un observateur à l’avant des navires "pour s’assurer qu’aucun animal n’est présent en surface". A noter que des baleines ont également été observées avec le même type de blessures.



"La présence des tortues et des baleines sont un atout pour La Réunion, nous devons tous adapter nos comportements pour limiter les risques de collisions" conclut Kelonia.