Une tempête pourrait se former à partir de ce dimanche

Une zone suspecte est actuellement présente à l'est du bassin de l'océan Indien et il y a un risque de formation d'une tempête modérée pour les 5 prochains jours, annonce Météo France ce samedi 13 mai 2023. Ce risque est jugé modéré ce dimanche avec une probabilité entre 30 et 60% et s'intensifie en début de semaine prochaine avec une probabilité supérieure à 60%. Selon les derniers éléments disponibles, la zone surveillée ne présente à l'heure actuelle, aucune menace pour les terres habitées à l'exception de l'archipel des Chagos. (Photo Mtotec)