Université de La Réunion : la 8ème édition de la semaine internationale prend fin

La 8ème édition de la semaine internationale de l'Université de La Réunion s'est clôturée ce vendredi 13 octobre 2023. Chaque jour, une thématique géographique océan Indien était mise en avant pour faire connaître les programmes de mobilités à l'international possibles. Nous publions le communiqué de l'Université ci-dessous (photo : sly/www.imazpress.com)

Cet événement fédérateur s’adressait aux 19 000 étudiants locaux, aux 784 étudiants internationaux venant de 56 pays différents et aux agents de l’institution en proposant chaque jour une thématique géographique océan Indien (lundi 9 et mardi 10), Asie (mercredi 11), #ErasmusDays (jeudi 12) et Amérique du Nord (vendredi 12). Objectif : faire connaître les programmes de mobilités à l'international !

20 étudiants au Parlement européen

Temps fort de cette semaine, les #ErasmusDays ont été le théâtre de l'annonce, en partenariat avec le Parlement européen, d'une opération spéciale : "20 étudiants de L'Université de La Réunion au Parlement européen". Cette action, co-financée par les 2 partenaires, permettra aux étudiants de la Licence Administration Publique (LAP) - parrainés par le Député Européen Stéphane Bijoux, d’assister à une session plénière du Parlement européen. En lien avec leur formation de licence, ce projet leur donnera l’occasion unique de découvrir de l’intérieur le fonctionnement des institutions européennes voire - pour plusieurs d’entre eux, de se rendre sur le continent européen pour la première fois ! En présence de Dominique Morau, Premier Vice-Président de l'Université de La Réunion, d'Anne-Françoise Zattara, Vice-président Europe & International, coopération régionale, les étudiants ont pu aborder leur prochain voyage lors d'un échange exceptionnel avec le député européen sur le campus du Moufia.

Nouveaux programmes de mobilité

Durant l'année universitaire 2022-2023, 124 étudiants de l’Université de La Réunion sont partis en mobilité à l’international, contre 74 départs l’année précédente. Grâce à ses 17 programmes de mobilité (Erasmus+, ISEP, BCI…), l’université ouvre les portes du monde à ses étudiants qui peuvent s’envoler vers l’Europe, le Canada, les Etats- Unis, l’Afrique ou l’Asie. L’Université de La Réunion propose 3 nouveaux programmes de mobilité pour cette rentrée :

- Le programme Asia exchanges : programmes d'études dans six universités asiatiques réputées et accréditées au niveau international.

- 2 programmes avec le Rwanda et Madagascar, financés par le programme ERASMUS+ 2023 "Mobilités des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur" et de mobilités croisées du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Le programme Erasmus+ avec l’Ethiopie est quant à lui reconduit pour un montant de 346 390 €,