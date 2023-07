Vacances culturelles : des animations pour s’évader sans sortir de La Réunion

La saison estivale de juillet-août est bien lancée. Et pour apporter plus d’animations sur le territoire réunionnais, l’événement Vacances culturelles à La Réunion revient. Lancée par la ministre de la culture en 2020, cette manifestation donne la possibilité aux familles et aux jeunes de renouer avec la culture le temps des vacances et sans sortir de La Réunion (Photo: illustration www.imazpress.com)

Temps de pause et de découverte, les vacances scolaires donnent lieu à de nombreuses animations sur l’ensemble du territoire réunionnais. Et pour conforter cette idée l’événement "Vacances culturelles à La Réunion" revient pour une quatrième édition et propose ainsi aux vacanciers un panel d’activités.

Tirée de l’opération nationale "l’Été culturel", cette manifestation culturelle vise à soutenir des propositions artistiques et culturelles telles que des concerts, représentations, ateliers en encore projets participatifs.

Déclinée en "Vacances culturelles" dans les Outre-mer, l’opération permet pour toutes celles et tous ceux qui ne partent pas en vacances, tout particulièrement les jeunes publics et les publics empêchés, de renouer avec la culture.

- Les évènements à venir sur le territoire : -

• Bat’Kare Kulturel (B2K) : un riche programme d’animations mêlant sport, cirque, jeu lontan et exposition du 8 août au 17 septembre 2023 au théâtre Luc Donat du Tampon.

• Le festival "il était une fois… les vacances" : ateliers de danse, de théâtre et spectacles variés rythment le festival jusqu’au 30 juillet 2023 sur 11 communes de La Réunion : Saint-Benoît, Bras-Panon, Sainte-Suzanne, Saint-Denis, Le Port, Trois-Bassins, Les Avirons, L’Étang-Salé, l’Entre-Deux et Saint-Joseph.

Retrouvez la totalité du programme ici

Lancée en 2020 à l’initiative du ministère de la Culture, l'"Eté Culturel" a mobilisé 35 000 artistes et professionnels de la culture lors de l'édition 2022 et rassemblé plus d’ 1,5 million de participants venus de tous les horizons. De quoi favoriser les rencontres entre les artistes, les habitants et les vacanciers tout au long de la saison estivale.

