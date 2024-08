Miss Réunion 2024 : dernière ligne droite pour les 12 prétendantes de la couronne

À J-1 du concours de beauté le plus attendu dans les foyers réunionnais, la pression commence à se faire sentir chez les 12 candidates de Miss Réunion. Malgré une préparation de trois mois, les participantes ont eu comme chaque année, 11 jours pour maîtriser les chorégraphies. Entre défilé en tenue folklorique, en maillot de bain ou en robe de mariée, les 12 prétendantes de charme suivront le thème de cette édition 2024 : le secret des miss. En attendant, l'heure est aux derniers ajustements au Téat de Champ Fleuri de Saint-Denis (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le grand soir approche ! Dès ce samedi soir, les 12 prétendantes au titre de Miss Réunion vont défiler sur la scène du Téat Champ Fleuri. Devant les jurys ainsi que les spectateurs sur place et ceux scotchés à leur télévision, les candidates de charme vont devoir séduire le public pour succéder à l'actuel Miss Réunion : Mélanie Odules. Ces dernières n'ont qu'un objectif en tête : gagner la couronne afin de pouvoir défendre son titre dans l'Hexagone. Pour le moment les 12 candidates sont très demandées. Regardez

Pour rappel, les 12 candidates pour la couronne de Miss Réunion 2024 sont :

1 - Amélie Nauche, 18 ans, 1,71m (Sainte-Marie)

2 - Céleste Collet, 19 ans, 1,71m (Bras Panon)

3 - Pauline Eléonore, 22 ans, 1,71m (Saint-Denis)

4 - Farida Gombert, 27 ans, 1,71m (Saint-Paul)

5 - Rachelle Hamilcaro, 20 ans, 1,72m (Le Tampon)

6 - Manuela Bermejo, 23 ans, 1,72m (Le Tampon)

7 - Lucie Heutte, 19 ans, 1,72m (Saint-Denis)

8 - Laurine Li Law Tong, 19 ans, 1,72m (Etang-Salé)

9 - Chloé Rivière, 19 ans, 1,74m (Etang-Salé)

10 - Alicia Adam, 21 ans, 1,76m (Saint-André)

11 - Sonia Quenard, 22 ans, 1,78m (Le Tampon)

12 - Marine Futol, 18 ans, 1,80m (Saint-Leu)

- Une pression qui commence à se faire sentir -

"Je me sens très bien entourée, même si le stress commence déjà à monter petit à petit", confie la candidate numéro 1, Amélie Nauche. Un état de stress qui semble commun aux candidates de Miss Réunion, puisque les candidates numéro 2, Céleste Collet et numéro 3, Pauline Éléonore avouent ressentir la même chose. Même si la candidate numéro 5, Rachelle Hamilcaro affirme : "comme on dit de manière familière, j'ai les crocs". Regardez

Et pourtant, Eve Gilles, Miss France 2024 assure : "il y a une réelle évolution des candidates entre le moment où elles ont commencé et trois mois plus tard. Elles ont gagné en assurance et marchent d'un pas assuré".

Une version affirmée par la Miss Réunion actuelle, Mélanie Odules : "les filles ont eu trois mois de préparation intense et elles sont totalement prêtes à se présenter devant les Réunionnais et sur scène". Regardez

- Un renouement avec La Réunion -

Entre toutes ces préparations, le voyage à l'île Rodrigues et les répétitions, les prétendantes gardent un souvenir mémorable de ces moments passés ensembles. Et ce ne sont pas les seules. Cette année, Eve Gilles, Miss France 2024 aux origines réunionnaises de par sa mère, a pu se ressourcer dans l'île.

Ce n'est d'ailleurs pas sa première venue dans l'île, puisque ses grands-parents ainsi que sa sœur habitent à La Réunion. "Comme à mon habitude, j'ai pu aller un peu partout et notamment renouer avec la gastronomie", déclare cette dernière, le sourire aux lèvres. Elle ajoute : "bien évidemment j'ai aussi suivi le parcours des candidates autour certaines de leurs activités avant le jour-J". Regardez

- Un passage de couronne appréhendé -

En attendant le grand soir, la Miss Réunion pour les 24 heures à suivre, appréhende le moment de rendre sa couronne. "Ça fait déjà un an avec ce gros bijou sur ma tête alors je vais rendre la couronne avec beaucoup d'émotion. Mais j'ai quand même hâte de passer le relais à la nouvelle Miss pour qu'elle puisse vivre ce que j'ai vécu tout au long de cette année", avoue Mélanie Odules.

Une année qui a été riche en temps fort, étant donné que Mélanie Odules s'avère être la première Miss Réunion à porter la flamme olympique. "Je suis très fière d'avoir eu la chance de porter la flamme olympique et par la même d'avoir rendu fière mes parents", dit-elle émue. Regardez

- 11 jours pour tout mémoriser -

Avec un timing plus ou moins court selon les points de vue, comme à chaque année, les chorégraphes du show Miss Réunion ont 11 jours pour former les filles aux différents mouvements à exécuter.



Laura Treves, chorégraphe et metteuse en scène de Miss Réunion ainsi que Thibaut Orsoni chorégraphe et directeur artistique de Miss Réunion insistent : "on travaille beaucoup plus l'image des filles avec une mise en scène chorégraphique que de la chorégraphie pure". Un choix qui s'explique simplement : "le risque en faisant danser des jeunes filles qui ne sont pas danseuses c'est de rapidement tomber dans ce côté ridicule et caricatural. Au contraire nous on est là pour les sublimer".

"11 jours c'est le temps habituel pour que les filles puissent mémoriser les placements et les différents mouvements, parfois on doit réadapter un peu en fonction de la personnalité de la candidate mais tout est réaliser en amont pour maximiser le temps", explique les chorégraphes.

Néanmoins, il reste une zone d'ombre à l'horizon. "La plus grande difficulté reste l'énergie des prétendantes. Il ne faut pas oublier que la télévision ça demande beaucoup d'énergie et les filles n'y sont pas encore habituées, il faut donc faire en sorte à ce que cette énergie soit maintenue tout au long du show", confie la metteuse en scène et le directeur artistique. Regardez

- Un plateau d'artistes 100% féminin -

"La trame de Miss Réunion reste inchangée puisque l'objectif est de mettre en avant les 12 candidates", rappelle Aziz Patel président du comité Miss Réunion.

Au programme, plusieurs passages sont prévus pour mettre les jeunes filles en valeur : robe de soirée, robe de mariée, maillot de bain, tenue de ville et tenue folklorique. "La petite surprise de cette année c'est le défilé en tenue folklorique des Miss avec en accompagnement deux artistes réunionnaises de renom : Séga'El et Clara Roland". Le tout accompagné de court-métrages sur les candidates lors des différentes activités. Regardez

Le rendez-vous est donné ce samedi soir dès 19h45 pour un show d'élégance en direct du Téat Champ-Fleuri de Saint-Denis, pour découvrir le nouveau visage de l'ambassadrice de charme de l'île.

