Vigilance jaune fortes pluies et orages sur l'ensemble de l'île

Ce lundi 10 avril 2023, l'ensemble du département est placé en vigilance jaune fortes pluies et orages. Un temps "potentiellement instable" selon Météo France. Des averses localement orageuses peuvent se produire dans l'après-midi. "Les nuages prennent par endroit un caractère menaçant et de bonnes averses parfois orageuses sont localement possibles. Ce risque de bonnes averses localement orageuses ne peut être écarter sereinement sur aucune région et concerne donc l'ensemble du relief de l'île. En l'absence de vent, ces averses orageuses auront tendance à faire du sur place et pourront donner de bons cumuls" rapporte le bulletin de Météo France. La prudence et l'attention sont de rigueur.

???????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????/???????????????????????? ⛈

????Vigilance jaune sur l'ensemble de l'île

⚠️ Des averses localement orageuses pourront se produire à partir de la mi-journée

⚠️ Restez prudents

