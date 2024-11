Wild Légal : une édition sur les "droits de l’océan et abattage des requins à la Réunion"

À travers un procès simulé, Wild Légal 2024-2025 initie les participants aux défis de la protection environnementale, notamment la gestion des interactions entre les requins et les activités humaines à La Réunion. Le concours débute en janvier 2025 et doit former une génération de juristes capables de "relever les défis environnementaux tout en tenant compte des spécificités locales". (Photo : www.imazpress.com)

Les associations Wild Legal, Longitude 181 et Vagues ont mis en place une collaboration pour développer le programme pédagogique de procès-simulé 2024/2025 Wild Legal, dont le sujet sera : "Droits de l’océan et abattage des requins à la Réunion".

Pour 2024-2025, l’accent est donc mis sur les problématiques liées à la coexistence entre requins et usagers des zones côtières. Le processus simulé propose des affaires juridiques fictives mais réalistes, impliquant des questions comme la régulation des activités nautiques, la conservation des espèces marines et la sécurité publique.

Le travail de formation, de recherche et d’écriture démarre en janvier 2025. Le mémoire en attaque est rendu en mars, celui en défense (en tant qu’avocat de l’Etat) est remis en mai. Les étudiants sont départagés ensuite sous la forme d’un concours de plaidoiries, qui dure deux jours.

A l'issue de cette sélection, les finalistes, c'est-à-dire les meilleurs plaideurs, sont réunis au mois de juin 2025, à l’occasion d’une rencontre publique. Ils plaideront l’affaire dans le cadre d’audiences contradictoires simulées devant un panel d'experts.

Les participants, accompagnés de professionnels du droit et de l’environnement, devront analyser des textes légaux, plaider et rédiger des solutions innovantes. "A l’issue des audiences, l’intégralité des travaux est mise à disposition des associations partenaires pour mener le vrai combat juridique", explique l'association.

Le programme, soutenu par des acteurs locaux, vise ainsià allier formation juridique et sensibilisation aux écosystèmes uniques de La Réunion.

Wild Légal cherche à former "une génération de juristes capables de relever les défis environnementaux tout en tenant compte des spécificités locales, comme la gestion du risque requin", conclut l'association. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2024 sur le site de Wild Legal.