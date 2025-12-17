Casud : 45 affaires votées en conseil communautaire

Ce vendredi 12 décembre 2025 a eu lieu un conseil communautaire de la CASUD. 45 affaires ont été examinées et votées (Photo Casud)

Parmi les affaires votées :

- Le rapport annuel d'accessibilité de la CASUD (en 2024, 6,48% des agents de la CASUD sont Bénéficiaires de l’Obligation d'Emploi, un taux supérieur au seuil légal),

- Le vote des taux d’impôts, de la TEOM et de la taxe GEMAPI à l'identique de l'année dernière,

- Le budget 2026 de la CASUD (170 millions d'euros),

- Le projet de transport par téléphérique entre Le Tampon et Saint-Pierre.

L'ensemble des affaires sera à retrouver sur le site de la CASUD dans les prochains jours.

Enfin, lors de ce conseil communautaire, Madame Lucette COURTOIS a pris ses fonctions en tant que conseillère communautaire (Saint-Joseph) en remplacement de Madame LEVENEUR Inelda.