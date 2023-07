Distribution de compost à Saint-Philippe

Ce mardi 18 juillet 2023 la Casud a organisé une distribution gratuite de 10 tonnes de compost à Saint-Philippe. Ce compost a été obtenu grâce aux déchets verts récupérés dans les quatre communes de la Casud. Il permet d'enrichir le sol en matière organique, de booster sa rétention d'eau, et d'offrir aux plantes les nutriments essentiels. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : Casud)

Cette distribution gratuite fait suite à celles sui ont été organisées par la Casud au Tampon, Saint-Joseph et l'Entre-Deux.

Le compost favorise aussi le développement des racines et renforce durablement la structure des sols, les rendant plus stables et résistants aux aléas climatiques. Utilisé en paillis, le compost forme une barrière protectrice contre la sécheresse, réduit ainsi les besoins en eau et préserve la ressource en eau.

Cette opération de distribution gratuite a été victime de son succès puisque les dix tonnes de compost ont disparu dès 14h00.

Pour rappel : du compost est encore disponible gratuitement dans les déchetteries du Tampon et de Saint-Joseph (déposez vos déchets, repartez avec du compost).

Cette opération a été menée en partenariat avec Iléva, la mairie de Saint-Philippe et la Spl Sudec.

En raison du succès de ces distributions gratuites sur l'ensemble de son territoire, la Casud mène un travail pour pérenniser ces distributions.