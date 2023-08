La Casud sensibilise et forme ses agents face aux dangers de la leptospirose

Ce mercredi 30 août 2023, la Casud a organisé, dans les locaux de son siège au Tampon, deux sessions de formation et de prévention contre le leptospirose pour ses agents amenés à aller sur le terrain (brigades verte et environnementale, contrôleurs de collectes, ceux en charge du mobilier urbain ou des espaces verts, etc). Ci-dessous le communiqué (Photo: Casud)

Ce sont déjà trois sessions (une précédente a eu lieu le 26 juillet dernier dans ses locaux de Saint-Joseph) qui ont été organisées et déjà plus de cinquante agents (services civiques, contrats aidés, CDD, CDI et autres titulaires) travaillant sur les sites et espaces du Tampon, de Saint-Philippe, de l'Entre-Deux et de Saint-Joseph qui ont été formés.

Ces agents pourront, à leur tour, sensibiliser également collègues, familles et amis.

En effet, la leptospirose est une maladie grave voire mortelle, encore trop fréquente à La Réunion (165 cas dont 3 décès en 2022 et déjà plusieurs dizaines de cas en 2023). La maladie se transmet à l'homme par contact avec de l'eau, de la terre ou des aliments contaminés par l'urine d'animaux infectés (principalement les rats mais aussi d'autres rongeurs comme les tangues ou les animaux domestiques -chiens et chats- voire le bétail...)

Les formations ont été assurées par le Dr Bruno Guyon, médecin du travail du centre de gestion, en lien avec le service prévention de la Casud. Une attestation de formation a été remise aux agents.