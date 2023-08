Saint-Joseph : inauguration de la plateforme de broyage des déchets végétaux

Située à la Ravine des Grègues de Saint-Joseph, la nouvelle plateforme de broyage des déchets végétaux a été inaugurée ce mardi 29 août 2023. Mise en service le 2 juin dernier, elle va permettre le traitement de 10 à 15 000 tonnes par an de déchets végétaux, provenant des collectes des communes de Saint-Philippe et Saint-Joseph, et des apports des collectivités (services municipaux) et des professionnels. Ci-dessous le communiqué (Photo: Casud)

André Thien Ah Koon, président de la Casud, était présent ce mardi 29 août 2023 à Saint-Joseph pour l'inauguration de la station de broyage de déchets verts d'Ileva, aux côtés notamment de Michel Fontaine (président de Ileva et de la Civis).

La gestion de cette station broyage, actuellement assurée en régie par Ileva, sera confiée à terme à la SPL SUDEC. Cette station traitera chaque année de 10 à 15 000 tonnes de déchets verts, issus principalement des communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe. Ces déchets verts du Sud Sauvage étaient auparavant traités à la station de broyage d' Ileva de la Plaine des Cafres, gérée elle aussi par la SPL SUDEC.

Le broyat et le compost, de bonne qualité, ainsi obtenus, à moindre coûts (économies sur le transport) et avec un bilan carbone meilleur pour l'environnement, seront redistribués, entre autres, aux agriculteurs et aux administrés de ces deux communes relevant de la gestion de la Casud concernant les déchets verts.

Étaient également présents à cette inauguration messieurs Jean-Paul Normand, Sous-préfet de Saint-Pierre, Armand Mouniata (représentant de TO ex TCO), Patrick Lebreton (maire de Saint-Joseph et représentant de la Région Réunion) ainsi que madame la députée Emeline KBidy.